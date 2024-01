W 2018 roku Roksana Węgiel wzięła udział w pierwszej edycji programu "The Voice Kids". Jurorzy oniemieli, kiedy 13-latka zaśpiewała piosenkę Beyoncé "Halo". Odwróciły się wtedy wszystkie fotele, ale Roksana postanowiła dołączyć do drużyny Edyty Górniak, która doprowadziła ją do finału, a później zwycięstwa. Program przyniósł młodej wokalistce ogromną popularność, jednak jej kariera na dobre rozkręciła się chwilę później, za sprawą innego konkursu. Teraz Węgiel należy do 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych, a jej wartość magazyn "Forbes" w 2022 roku oszacował na 94 miliony złotych. Patrząc na karierę wokalistki, te liczby z pewnością zdążyły już ulec zmianie. Więcej zdjęć Roksany Węgiel znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Paweł Golec szczerze o Roksanie Węgiel. "Jest naturszczykiem, bardzo dobrym"

Roksana Węgiel. Pierwsza zwyciężczyni Eurowizji

Tuż po wygranej w "The Voice Kids" Roksana Węgiel wzięła udział w dziecięcej Eurowizji, która odbyła się w Mińsku. Polka jeszcze przed finałem konkursu była jedną z faworytek do wygranej. Jej piosenka "Anyone I Want To Be" plasowała się na pierwszych miejscach wśród fanowskich zestawień. Dopracowany i oryginalny występ oraz przede wszystkim dobra piosenka i mocny wokal pozwoliły osiągnąć Roxie coś, czego do tej pory nikomu się nie udało. W wieku zaledwie 13-lat wygrała Eurowizję Junior. Kariera wokalistki rozkręciła się na dobre. W 2019 roku nastolatka wydała debiutancki album "Roksana Węgiel", na którym znalazły się takie przeboje jak "Żyj", "Gra", "Lay Low" i który bardzo szybko pokrył się platyną. Tego samego roku otrzymała również nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut oraz statuetkę MTV EMA dla Najlepszego Polskiego Wykonawcy. Od tej pory Węgiel wydaje kolejne single i bez przerwy koncertuje. Według portalu Business Insider wokalistka za jeden koncert bierze nawet 20-30 tys. zł. W 2022 roku na scenie pojawiła się przynajmniej 40 razy. Zdecydowanie więcej Roksana inkasuje za występy w telewizji. W zasadzie od 2018 roku regularnie pojawia się na wszystkich imprezach organizowanych przez Telewizję Polską, w tym na jednej z największych - "Sylwestrze z Dwójką". Obecność Roksany Węgiel na liście 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych nie jest zatem żadnym zaskoczeniem.

Jak zaczęła się przygoda ze śpiewem Roksany Węgiel?

Wszystko tak naprawdę rozpoczęło się w dość nietypowym miejscu, a konkretniej na obozie judo. Młoda Roxie wzięła udział w zorganizowanym przez opiekunów karaoke, podczas którego odkryła swój talent. Później wokalistka postanowiła rozwijać się w kierunku muzycznym. Zanim pojawiła się w telewizji, brała udział w ogólnopolskich konkursach. W wolnej chwili śpiewała także w scholi parafialnej w rodzinnym Jaśle. Oprócz udziału w "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior" w karierze Roksany przełomowy był jeszcze jeden moment. W 2020 roku piosenkarka pożegnała się ze swoją wytwórnią Universal Music Polska. Od tej pory karierą młodej gwiazdy zajmowali się rodzice. Powodem rozstania według Pudelka miały być "niekorzystne kontrakty". Roksana miała spędzać na planie teledysków mnóstwo godzin, które przekraczały obowiązujące normy. Jak widać, rozstanie z pierwszą wytwórnią w żadnym stopniu nie odbiło się na karierze Roxie, która jest dzisiaj jedną z najbardziej znanych wokalistek i influencerek w Polsce.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej. O tym związku mówili wszyscy

Sporo kontrowersji wzbudził związek gwiazdy z 27-letnim producentem Kevinem Mglejem. Nastolatka jednak nie wydaje się w żaden sposób przejmować opinią innych. W jednej z rozmów z RMF FM gwiazda zdradziła, że zaplanowany jest już ślub, który ma odbyć się jeszcze w 2024 roku. Para wygląda na naprawdę zakochaną. Podczas sylwestrowej imprezy w Zakopanem, Kevin dosłownie nosił Roksanę na rękach. Oprócz tego narzeczony stał pod sceną i kibicował, nagrywając każdy fragment występu. Tegoroczny popis Roksany na "Sylwestrze z Dwójką" zaskoczył widzów przed telewizorami. Młoda wokalistka zaśpiewała m.in. utwór Rihanny, "Where Have You Been". Mimo skomplikowanej choreografii Roxie nie miała ani jednego momentu zadyszki. Gwiazda zachwyciła wokalem i stylizacją. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel w "Tańcu z Gwiazdami"? Wyciekły kolejne nazwiska. Szykuje się mocny skład

Roksana Węgiel z ukochanym Kevinem Na scenie debiutowała w 2018 roku. Dziś jest już milionerką. Jak wyglądały początki Roxie Węgiel? Fot. @roxie_wegiel/ Instagram