W TV Republika zaszły spore zmiany. Raczej nie są one wizerunkowe (portal nadal jest skrajnie prawicowy), ale głównie personalne. Do obsady stacji dołączyła Danuta Holecka, która na antenie TV Republika zadebiutowała 29 grudnia, jak i byli, kontrowersyjni pracownicy TVP Info, tacy jak Michał Rachoń, a niedawno też Miłosz Kłeczek. Zmieniła się też oglądalność TV Republika, a dokładnie programu "Dzisiaj", którego jedną z gospodyń jest właśnie Holecka.

Oglądalność "Dzisiaj" w TV Republika wzrosła ponad 30-krotnie

Jakiś czas temu pisaliśmy, że znane są wyniki oglądalności debiutu Danuty Holeckiej w programie "Dzisiaj" emitowanego na antenie stacji codziennie o godz. 19.00. Już wtedy, po tym, jak prezenterka zaprosiła widzów na "prawdziwe polskie wiadomości", format obejrzało średnio 536 tysięcy osób. Ta liczba, biorąc pod uwagę zainteresowanie poprzednimi wydaniami programu, robiła wrażenie (od 20 grudnia 2023 roku do 1 stycznia 2024 roku stacja TV Republika mogła pochwalić się oglądalnością średnio 338 tys. osób). Teraz Wirtualne Media ukazują szerszy obraz. Wygląda na to, że tak, jak można się było tego spodziewać, TV Republika, a dokładnie serwis "Dzisiaj", zaczął odczuwać zainteresowanie widzów od 20 grudnia, a więc od dnia, w którym nowa władza przejęła media publiczne, a sygnał TVP Info został wyłączony.

Średnia widownia "Dzisiaj" w okresie od 20 grudnia 2023 roku do 9 stycznia 2024 roku w TV Republika wyniosła 425 tys. osób. Przełożyło się to na 3,35 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym - podają Wirtualne Media.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wydanie serwisu z 2 grudnia, kiedy Danuta Holecka mówiła o skandalicznych i obrzydliwych słowach Jana Pietrzaka o imigrantach (notabene stacja odebrała krytykę, która spadła na Pietrzaka jako atak na TV Republika). Według Wirtualnych Mediów obejrzało je 641 tys. widzów. Czy to dużo? To w ostatnim czasie rekord stacji. Co ciekawe widać, że oglądalność "Dzisiaj" wzrosła ponad 30-krotnie. "Widownia serwisu w 4+ wzrosła 31-krotnie, a rynkowy udział - 25-krotnie" - wskazują Wirtualne Media.

Zadziałał efekt Danuty Holeckiej?

Można się zastanawiać, czy wzrastająca oglądalność serwisu to efekt Danuty Holeckiej, którą widzowie doskonale znają z "Wiadomości" TVP. Zatrudnienie tej znanej twarzy było z perspektywy marketingowej na pewno dobrym krokiem. Jednak wydaje się, że nie tylko Danuta Holecka wpłynęła na zainteresowanie stacją. Zagorzali widzowie TVP Info i "Wiadomości" TVP po tym, jak zmieniła się władza w mediach publicznych, po prostu zaczęli oglądać TV Republika. Stacja prezentuje podobny poziom, co wcześniejsze wiadomości. Tu również nie brakuje pasków grozy i atakowany jest Donald Tusk.