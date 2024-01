Z racji pokazu "Pszczelarza" do warszawskiego Cinema City zawitało mnóstwo znanych nazwisk z polskiego show-biznesu. Mogliśmy zobaczyć aktorów z "Rodzinki.pl", prezenterów, a także gwiazdy dużego ekranu. Zobaczcie, co założyli tego wieczoru.

Wiktoria Gąsiewska bez Jaspera, ale za to z bratem. Kazadi zaskoczyła fryzurą

Aktorka, którą znamy z "Rodzinki.pl", "W lesie dziś nie zaśnie nikt" czy "Kowalscy kontra Kowalscy" przyszła do kina w towarzystwie Mateusza Gąsiewskiego. Ostatnimi czasy widzieliśmy ją często u boku partnera Jaspera Sołtysiewicza, o którym więcej przeczytacie tutaj, jednak tym razem nie było widać go na ściance. Wiktoria Gąsiewska postawiła na kobiecy, całkowicie czarny look, na który składały się marynarkowa sukienka wiązana w talii, wysokie kozaki oraz pasująca do tego klasyczna torebka. Tego wieczoru w kinie pojawili się też inni aktorzy z "Rodzinki.pl" - Emilia Dankwa oraz Mateusz Pawłowski. Serialowa Zosia przyszła w czarnej, długiej sukience, a jej kolega po fachu w eleganckim zestawie, który również był w kolorze czarnym. Będąca nieopodal Patrycja Kazadi zwróciła na siebie uwagę z kolei nie strojem, a niebanalną fryzurą. Wokalistka i prezenterka upięła włosy w koka z małych warkoczyków, a po jednej stronie twarzy miała mocno zakręcone pasmo, dodające uroku. Więcej zdjęć z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Wiktoria Gąsiewska, Mateusz Gąsiewski, Patrycja Kazadi na 'Pszczelarzu' KAPiF.pl

Mateusz Damięcki pojawił się z żoną

Niedawno w życiu aktora zabrakło jednej, ważnej osoby. Mowa o odejściu jego ukochanego ojca, który zmarł 17 listopada 2023 roku. Więcej na temat Macieja Damięckiego możecie przeczytać tutaj. Mimo tej straty Mateusz Damięcki jest wciąż aktywny w życiu zawodowym. Widzimy go na ściankach, a o ostatnim razem zobaczyliśmy go właśnie na premierze "Pszczelarza". Tego wieczoru towarzyszyła mu żona Paulina Andrzejewska. Aktor założył szarą marynarkę oraz ciemne jeansy i jego ukochana również postawiła na podobny dół, ale zupełnie odmienną górę, gdyż ubrała błękitno-granatową kurtkę. Co uważacie o stylizacjach gwiazd z premiery "Pszczelarza"?

Paulina Andrzejewska, Mateusz Damięcki na 'Pszczelarzu' KAPiF.pl