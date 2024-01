W lutym 2019 roku w programie "W tyle wizji" emitowanym na antenie TVP Info Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz podważyli kompetencje Ewy Podleśnej jako aktywistki i psychoterapeutki. To ona rozpowszechniła wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Wówczas prezenterzy sugerowali, że namawia pacjentów do udziału w manifestacjach przeciwko ówczesnej władzy, również tych, które odbywały się pod siedzibą Telewizji Polskiej, uprzednio robiąc im "pranie mózgu". Aktywistka wytoczyła im proces. W grudniu ubiegłego roku sąd pierwszej instancji uznał komentatorów TVP Info za winnych zniesławienia i nałożył na nich karę grzywny po dziesięć tysięcy złotych. Magdalena Ogórek i Rafał Ziemkiewicz odwołali się od wyroku. Jak informował portal OKO.press, dziennikarze w trakcie procesu przekonywali, że "był to program satyryczny, a taka formuła wymusza ostrzejszy język". W maju 2023 roku sąd podtrzymał decyzję, a wyrok stał się prawomocny. Na wniosek ówczesnego Prokuratura Generalnego i ministra sprawiedliwości sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Zbigniew Ziobro domagał się wstrzymania wykonania wyroku. Sędzia Sądu Najwyższego Maria Szczepaniec uznała, że wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie. Kancelaria Prezydenta poinformowała przed świętami Bożego Narodzenia, że Andrzej Duda ułaskawił dwie osoby skazane za zniesławienie. Jak donosi "Rzeczpospolita" najprawdopodobniej chodzi o Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza.

Ziobro nie dał rady. Wkroczył Andrzej Duda. Ułaskawił Ogórek i Ziemkiewicza?

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 grudnia 2023 r. zastosował prawo łaski wobec dwóch osób. Nie ujawniono jednak nazwisk osób ułaskawionych. Podano za to, że prezydent "podejmując decyzję o skorzystaniu z prawa łaski, miał na uwadze zasady sprawiedliwości oraz racjonalności represji karnej, a także incydentalny charakter czynu osób skazanych". "Rzeczpospolita" 10 stycznia podała do wiadomości, że może chodzić o Magdalenę Ogórek i Rafała Ziemkiewicza. Jak doniosła, komentatorzy dawnej TVP Info prawdopodobnie nie figurują już w Krajowym Rejestrze Karnym. Magdalena Ogórek odmówiła komentarza w tej sprawie. Więcej do powiedzenia miał za to publicysta. Wyznał, że nie ma jeszcze żadnych informacji w sprawie ułaskawienia. Ujawnił również, że razem z Ogórek wnioskowali o zastosowanie prawa łaski przez prezydenta. Warto dodać, że Kancelaria Prezydenta decyzję o ułaskawieniu przekazuje do sądu i zazwyczaj nie informuje o tym samych zainteresowanych.

Jeśli informacja się potwierdzi, przyjmę ją z zadowoleniem, bo będzie oznaczała zaoszczędzenie dużej kwoty z pieniędzy podatników. Wszystkie sprawy dotyczące art. 212 kodeksu karnego kończą się w Strasburgu przegraną państwa polskiego, bo artykuł ten jest sprzeczny z logiką prawa europejskiego, czym sędziowie zresztą powinni kierować się przy orzekaniu - powiedział w rozmowie z dziennikiem Ziemkiewicz.

Magdalena Ogórek zniknęła z TVP Info na krótko po tym, jak nowa władza 20 października rozpoczęła rewolucję w mediach publicznych. Prowadząca "W tyle wizji" nie mogła dostać się do siedziby TVP, a jej przepustka przestała działać. Wówczas doszło do scysji z ochroną. Ogórek straciła też pracę w jednej z regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Jak poinformowała w mediach, pracuje nad reaktywacją "W tyle wizji" razem z Marcinem Wolskim, który stworzył program satyryczny.