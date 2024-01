"Razem odNowa" to nowy format TVN, gdzie możemy zaobserwować proces odbudowy relacji par, które w pewnych aspektach przestały się ze sobą dogadywać. Wsparciem na drodze odbudowy związków są Ewa Chodakowska i Joanna Krupa, które zdaniem Marioli Bojarskiej-Ferenc same "nadają się do poprawki". - Jedna słynie głównie z tego, jak robić pośladki, a druga rozwiodła się wielokrotnie, więc nie rozumiem, w jakiej kwestii ma radzić? - powiedziała znana gimnastyczka w rozmowie z Kozaczkiem. Z racji eventu dotyczącego programu postanowiliśmy skonfrontować te słowa z prowadzącą "Razem odNowa".

Ewa Chodakowska dyplomatycznie o opinii Bojarskiej-Ferenc. Wyjaśniła jedną kwestię

Trenerka odchodzi od wdawania się w jakąkolwiek sprzeczkę w mediach. Tak też było w przypadku reakcji na komentarz Bojarskiej-Ferenc. - Pozwolisz, że nie będę się odbijać od tego komentarza - zaczęła prowadząca programu. - Na planie towarzyszą nam eksperci. Seksuolog, psycholog, psychoterapeuta. Nie jesteśmy [z Joanną Krupą - przyp. red.] paniami od wszystkiego - wyjaśniła Chodakowska. Dodała ponadto, że temat związany z ostatnią wypowiedzią Bojarskiej-Ferenc jest dla niej dawno zamknięty.

Ewa Chodakowska o szpili Boajrskiej-Ferenc KAPiF.pl

Ewa Chodakowska o osobach, które promują zdrowy styl życia

Dlaczego trenerka stara się unikać konfliktów w polskim show-biznesie? Swoją postawę uzasadniła w rozmowie z nami. - Wychodzę z założenia, że każda jedna osoba, która promuje zdrowy styl życia, komunikuje potrzebę wprowadzania zmian w nasze życie, chociażby czytanie etykiet, świadome wybory, troskę o swoje zdrowie, jest potrzebna. [...] W jakimś stopniu zapracowuje na plus dla mnie, bo mam sześć marek, które funkcjonują na rynku. [..] Jeżeli ktoś, kto komunikuje konieczność wprowadzenia zdrowego stylu życia dociera do osób, do których ja nie dotrę, to ta osoba, do której dotarła, idąc na zakupy sięgnie po produkt, który jej służy najbardziej. [...] To, że polaryzujemy społeczeństwo, jako osoby promujące zdrowy styl życia, jest nieuniknione. To jest zupełnie normalne. [...] Im więcej osób komunikujących te potrzeby funkcjonuje na rynku, tym lepiej. Tym lepiej też dla mnie - oznajmiła trenerka. Po zdjęcia zapraszamy do galerii.

