Od kiedy w Polsce zmieniła się władza, w TVP nie ma chyba dnia, by nie zapadły jakieś ważne zmiany programowe. Teraz Plotek dowiedział się, że niedługo na antenę może wrócić będący na antenie od 1999 roku do maja 2023 roku "Magazyn Ekspresu Reporterów". Co ciekawe, znowu poprowadzi go Michał Olszański, który zniknął z programu w 2020 roku.

Szczegóły powrotu kultowego programu TVP

"Magazyn Ekspresu Reporterów" zadebiutował w TVP2 w 1999 roku. Zastąpił bliźniaczy program pt. "Ekspres Reporterów". Był emitowany we wtorkowe wieczory, od 2003 roku na żywo. Jesienią 2019 r. trafił do TVP1, a od marca br. przeniesiono go do TVP3. Ostatnie odcinki mogliśmy zobaczyć w tej stacji pod koniec maja 2023 roku. Gospodarzami produkcji w ostatnich latach jej emisji był Mirosław Rogalski oraz Urszula Rogala. Jednak z programem najmocniej kojarzony jest Michał Olszański, który program prowadził od 1999 r. do 2020 r. Okazuje się, że jego osoba to karta przetargowa, by produkcja trafiła znowu na antenę.

Nowemu szefostwu nie mieści się w głowie, że taka wizytówka TVP zniknęła z wizji. Podjęto decyzję - program wróci, ale pod warunkiem, że znowu poprowadzi go Michał Olszański. Na razie wszystko jest w powijakach, ale będziemy, bo Michał się zgodził na powrót, jak redakcja zostanie postawiona od nowa i wszystko będzie na tip top - mówi nam osoba z TVP.

Michał Olszański zdradza kulisy zwolnienia z TVP

Michał Olszański swego czasu gorzko wspominał swoje rozstanie z TVP, gdy telewizja była tubą propagandową PiS. - Żałuję do dziś, że nie mogłem pożegnać się z widzami 'Ekspresu Reporterów' i 'Pytania na śniadanie'. Po 20 latach zwolniono mnie z dnia na dzień i to mnie boli. Swoją drogą - nosiłem się z zamiarem zrezygnowania z pracy w TVP, ale chciałem z klasą pożegnać się po programie. Nie było mi to dane i o to mam żal - stwierdził w rozmowie z Pomonikiem. Przeżywał też wtedy zwolnienie z radia. - Zniszczenie radiowej Trójki też było dla mnie dramatem osobistym, bo byłem tam 25 lat. To niebywałe, żeby zniszczyć w rok coś, co budowano ponad 50 lat. To skandal. Na szczęście powstało internetowe radio 357, w którym mam swoją audycję 'W 4 oczy' - dodał. W TVP2 też wiele lat współprowadził "Pytanie na śniadanie".

