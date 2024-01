Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik ponad dziesięć lat temu mówili w mediach o rzekomym wzięciu łapówki przez Andrzeja Leppera. Wówczas o aferze korupcyjnej mówiła cała Polska. Politycy nie trafili jednak do więzienia, gdyż zostali ułaskawieni przez Andrzeja Dudę. Skandal poskutkował rozpadem rządu PiS, LPR i Samoobrony. Dziś wiemy, że Kamiński i Wąsik zostali skazani na dwa lata pozbawienia wolności. Andrzeja Leppera natomiast uznano za pokrzywdzonego. Jak wpłynął na niego ten skandal?

Renata Beger o wpływie afery gruntowej na Leppera. "Wyglądał tragicznie"

Była posłanka Samoobrony doskonale pamięta czasy skandalu z udziałem Kamińskiego, Wąsika i Leppera. Nie było kolorowo. Ówczesny przewodniczący Samoobrony bardzo przeżywał całą sprawę, o czym opowiedziała Beger w rozmowie z o2.pl. - Przyjechał do Sejmu bardzo zbulwersowany. Wiedziałam, że musiało się stać coś strasznego. Wyglądał tragicznie. Nigdy go takiego nie widziałam - wyznała była posłanka. - Powiedział, że próbują go wrobić w jakąś aferę. Powtarzał, że starają się go wyrzucić z rządu, skompromitować - dodała. - Miał pokłady honoru i patriotyzmu. On był przerażony. Ten jego charakter nie przyjmował do wiadomości, że można coś takiego zrobić drugiemu człowiekowi - powiedziała ponadto. Co ciekawe, Beger nie chciała skomentować sytuacji z 9 stycznia, kiedy to Wąsik i Kamiński zostali zatrzymani przez policję.

Nie wypowiadam się na ten temat. Nie mam ochoty, nie chcę, naprawdę - oznajmiła dawna posłanka.

Andrzej Lepper i afera gruntowa KAPiF.pl

Tomasz Lepper stanął w obronie ojca

Co o całym skandalu uważa syn byłego przewodniczącego Samoobrony? W niedawnej wypowiedzi dla "Faktu" nie krył oburzenia wobec postawy Wąsika i Kamińskiego. - Na pewno mój tata został przez nich skrzywdzony. Przecież została rozwiązana koalicja, upadł rząd, były nowe wybory. Ci panowie zostali skazani prawomocnym wyrokiem. Zostali już raz skazani, ale pan prezydent ich ułaskawił. Teraz zostali ponownie skazani, ale jak widać, ten nasz wymiar sprawiedliwości jest jakiś słaby, bo dalej chodzą wolni. Każdy człowiek, który popełni przestępstwo i zostaje skazany prawomocnym wyrokiem, trafia do więzienia - wyznał Tomasz Lepper. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

