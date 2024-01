Patrycja Markowska od lat była związana z Jackiem Kopczyńskim. Para w 2008 roku doczekała się nawet syna Filipa. Z biegiem lat ich związek jednak nie przetrwał próby czasu. Wiemy, że były partner wokalistki ułożył sobie życie u boku innej kobiety, a sama Markowska do tej pory raczej niechętnie poruszała publicznie temat życia prywatnego. Blisko dwa lata od rozstania wyznała jednak, że ponownie się zakochała.

Patrycja Markowska się zakochała. "Czuję się jak nastolatka"

Patrycja Markowska udzieliła wywiadu dla "Twojego Stylu", w którym opowiedziała o swoim szczęściu. - Poznałam kogoś i czuję się jak nastolatka. To odkrywcze przekonać się, że nie ma złego wieku na miłość. Zamknęłam poprzedni rozdział - powiedziała na łamach czasopisma. Wokalistka zdradziła przy okazji, że po rozstaniu z Kopczyńskim miała sporo wątpliwości odnośnie wchodzenia w nowy związek. Bez krępacji przyznała, że z biegiem lat coraz mniej osób zaczęło jej się podobać. - Wahałam się: czy jeszcze ktoś mnie szczerze pokocha i czy ktoś jest w stanie mnie zachwycić? Z wiekiem podobało mi się coraz mniej mężczyzn. Uświadomiłam sobie, że latami zagłuszałam intuicję i jeśli ktoś miał energię ściągającą mnie w dół, udawałam, że tego nie widzę. Teraz staram się otaczać ludźmi, którzy mnie wspierają, z którymi chce mi się śmiać. Unikam tych, co wprowadzają do mojego życia zamęt - wytłumaczyła Patrycja Markowska w rozmowie z "Twoim Stylem".

Patrycja Markowska rozstała się z Jackiem Kopczyńskim

Patrycja Markowska rozstała się jakiś czas temu z Jackiem Kopczyńskim. W zeszłym roku udzieliła wywiadu Magdzie Mołek, w którym opowiedziała o kulisach tej relacji. Zdradziła, że jej były partner układa sobie życie u boku nowej osoby. Wokalistka nie chciała przez dłuższy czas poruszać tego tematu publicznie. Aktualnie z Kopczyńskim są w kontakcie ze względu na syna Filipa. Darzą się wzajemnym szacunkiem, choć Markowska rozstanie traktuje jako osobistą porażkę. Przypominamy, że para tworzyła związek przez blisko 15 lat. Początki ich relacji nie były najłatwiejsze. Aktor, zanim związał się z Markowską miał bowiem żonę.

