Łukasz i Paweł Golec tworzą dobrze wszystkim znany zespół Golec uOrkiestra. Razem z nimi występuje żona Łukasza Golca, Edyta, która śpiewa i gra na altówce. Żona jego brata natomiast przed laty spełniała się jako aktorka. Kilka miesięcy temu Katarzyna Kułaczewska w wywiadzie dla "Co za tydzień" wyznała, że poświęciła karierę dla rodziny. "Żałowałam. Oczywiście. Skłamałabym, gdybym odpowiedziała inaczej. Miałam żal, że zwolniono mnie z teatru, że mogłam robić przedstawienia, że po to przecież studiowałam, żeby pracować w zawodzie, że to moja pasja. Byłam rozgoryczona. Ale dziś, patrząc na to, co mam w zamian, wiem, że to była dobra droga. Mam wspaniałe dwie córki" - mówiła. Teraz zapytaliśmy o to Pawła Golca. Nie kryje oburzenia, że niektórzy pracodawcy wciąż tak postępują.

Żona Pawła Golca poświęciła karierę dla rodziny. "To było przykre"

Nasza reporterka Karolina Sobocińska zapytała Pawła Golca, czy zachęcał żonę, aby wróciła do swojej pasji. - Pracowała w teatrze Banialuka i gdy nam się urodziła córa Maja, to poszła na macierzyński, a później już nie została przyjęta do teatru, więc to było przykre trochę - powiedział muzyk, krytykując to, jak kobiety czasem mają utrudniony powrót do pracy po ciąży. Dodał, że wspierałby żonę w powrocie do zawodu.

Natomiast ja bym ją zachęcał, świetna sprawa - zapewniał.

Paweł Golec o córce i Roksanie Węgiel

Paweł Golec w rozmowie z Plotkiem opowiedział też o córce, która również ma pasję do śpiewania. - Ma talent, studiuje wokal na uniwersytecie muzycznym (...) Kibicuję jej od najmniejszych lat. Miała już debiut z Golec uOrkiestrą w 2013 roku, kiedy występowała z nami na dużym koncercie w Telewizji Polsat - opowiadał. Nasza reporterka zapytała również Pawła Golca o to, co myśli o Roksanie Węgiel. - Kibicuję jej od pierwszych wyjść na scenę, jej wygrana w talent show była trampoliną w górę. Ona przede wszystkim świetnie śpiewa, jest zawodowcem, interpretuje różne gatunki muzyczne (...) Ona to czuje, jest bardzo dobrym naturszczykiem. Co jeszcze powiedział? Zobaczcie w naszym wideo na górze strony.