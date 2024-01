Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik 9 stycznia zostali zatrzymani w Pałacu Prezydenckim, przewiezieni do aresztu na warszawskiej Pradze-Południe przy ul. Grenadierów, a następnie trafili do żeńskiego aresztu, a dokładnie Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Powodem takiego stanu rzeczy był prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Politycy PiS-u nie uznają tego wyroku i utrzymują, że ułaskawienie Andrzeja Dudy z 2015 roku pozostaje w mocy. Tym samym określają się "więźniami politycznymi". Kamiński w areszcie rozpoczął nawet strajk głodowy. O ile o ostatnich wydarzeniach z życia polityków związanych z PiS wiadomo naprawdę dużo, o tyle io ch życiach prywatnych nie jest już tak głośno. Sprawdziliśmy, co wiadomo o przeszłości jednego z nich - Mariusza Kamińskiego.

Zobacz wideo Duda o Wąsiku i Kamińskim: Próby pozbawienia ich mandatów są nielegalne

Mariusz Kamiński miał burzliwą młodość

Mariusz Kamiński w młodości walczył z komuną. Słono za to zapłacił, bo 1981 roku, gdy miał 16 lat, za zniszczenie Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej na rok trafił do poprawczaka. Jego działalność antykomunistyczna na tym się nie zakończyła. W 1983 roku został aresztowany za stawianie czynnego oporu podczas demonstracji. Wówczas niemal trzy miesiące spędził w zamknięciu. Na tym nie koniec, bo następnie wyrzucono go z liceum. Ostatecznie jednak ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim (wydział historyczny).

Mariusz Kamiński dwa razy brał ślub

Jego młodość była więc burzliwa, podobnie jak życie miłosne. Kamiński przed laty ożenił się z Anną Kasprzyszak, która podobnie jak on ukończyła Uniwersytet Warszawski, a która zasłynęła jako dziennikarka i sprawozdawczyni sejmowa. Kasprzyszak współpracowała nie tylko z Lechem Kaczyńskim (w latach 2000-2001 była jego rzeczniczką jako Ministra Sprawiedliwości), ale też Andrzejem Dudą (w latach 2006-2010 była dyrektorką Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP). Związek Mariusza Kamińskiego i Anny Kasprzyszak jednak nie przetrwał. Kamiński ożenił się ponownie, a wybranką jego serca została Barbara Kamińska. O kobiecie zdecydowanie mniej wiadomo niż o pierwszej żonie Kamińskiego. Barbara Kamińska jest sędzią Sądu Rejonowego w podwarszawskim Piasecznie. Onet rozpisywał się o niej jedynie jakiś czas temu, gdy jej brat prokurator Mariusz Kierepka złożył na nią (i jej siostrę prawniczkę) zawiadomienie do prokuratury. Zarzucał wówczas Kamińskiej m.in. oszustwa i zagarnięcie majątku po ojcu. Ona od tego się odcinała.

Mariusz Kamiński promował syna na plakatach wyborczych

Nie tylko sam Mariusz Kamiński, jego żony i szwagier pełnili wysokie stanowiska. Również jego syn Kacper Kamiński, który z wykształcenia jest prawnikiem, piął się po szczeblach kariery. Gazeta Wyborcza informowała w 2018 roku, że Kacper Kamiński "dostał dzięki Narodowemu Bankowi Polskiemu intratną posadę w Banku Światowym". 28-letni wówczas syn byłego pracownika CBA miał zarabiać pół miliona rocznie. Ze stanowiskiem pożegnał się jednak w 2023 roku, niedługo po wyborach parlamentarnych. Mariusz Kamiński twierdził, że nie interweniował w kwestii zatrudnienia syna w Banku Światowym. Warto jednak w tym miejscu przypomnieć, że w 2011 roku, kiedy Kacper Kamiński starał się o stołek radnego w Otwocku, jego ojciec (wówczas szef mazowieckich struktur partii) promował go na plakatach wyborczych.