Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na dwa lata bezwzględnego pozbawienia wolności za nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w czasie, gdy byli szefami CBA. We wtorek wieczorem zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim, w którym byli na zaproszenie Andrzeja Dudy. Stało się to podczas nieobecności prezydenta, który był na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską w Belwederze. Jak informowała Wirtualna Polska, policja czekała na odpowiedni sygnał ze strony SOP. Kamiński i Wąsik byli zaskoczeni wkroczeniem policji na teren Pałacu Prezydenckiego, ale nie stawiali oporu. Zabrano im telefony i około godziny 21:30 przewieziono ich do zakładu karnego na Grochowie. Cała sytuacja jest kuriozalna choćby dlatego, że skazani ukrywali się w pałacu na zaproszenie prezydenta. Po swojemu skomentował sprawę Kabaret Neo-Nówka.

Kabaret Neo-Nówka kpi z Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Kabaret Neo-Nówka często komentuje otaczającą nas rzeczywistość. Tym razem odnieśli się do sytuacji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w ironicznym wpisie. "Nie wiecie, gdzie są jakieś tanie noclegi w Warszawie dla dwóch osób, na kilka dni, a może i dłużej?" - napisali na portalu X.

Na wpis żywo zareagowali internauci. "Z tego, co słyszałem, to u Andrzeja, Pensjonat Prezydencki...", Miejscówka 'U Dudy '. Żarcie podobno wypasione. I błoga cisza. Żony właściciela w zasadzie nie słychać w ogóle", "Znam bardzo dobry zajazd 'u Andrzeja'", "Nie no, życie pisze najlepsze scenariusze. Już widzę ten skecz. 'Nocleg u prezydenta'" - komentują.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński "uprowadzeni"? Nagranie z reporterem TV Republika hitem sieci

Nagranie z reporterem TV Republika, który niestrudzenie starał się dowiedzieć na komisariacie policji, co stało się z posłami PiS, stało się hitem w mediach społecznościowych. Kiedy funkcjonariusz odpowiedział, że nie może udzielać informacji na ten temat, a do przekazywania wiadomości mediom upoważniony jest tylko rzecznik prasowy, reporter wciąż powtarzał to samo pytanie. - Istnieje możliwość, że posłowie zostali uprowadzeni, dlatego chciałem się zapytać, czy znajdują się na terenie jednostki - mówił pracownik Republiki. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl