We wtorek 9 stycznia w Warszawie odbyła się uroczysta premiera filmu "Powstaniec z 1863", w którym główną rolę odgrywa Sebastian Fabijański i wciela się w postać księdza Stanisława Brzóski. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób związanych z show-biznesem. Zjawili się m.in. Monika Richardson czy Piotr Adamczyk. Przybył także Krzysztof Stanowski. Dziennikarz nie był sam, towarzyszyła mu żona. Para bardzo rzadko decyduje się na wspólne wystąpienia publiczne. Jak się prezentowali? Postawili na stonowane i podobne stylizacje.

Krzysztof Stanowski zabrał żonę na premierę. Postawili na podobne stylizacje

Jeszcze kilka dni temu Krzysztof Stanowski imprezował w Miami razem z Caroline Derpienski. Wygląda na to, że po powrocie do kraju postanowił nadrobić zaległości filmowe. Co prawda dziennikarz stronił od pozowania do zdjęć na ściance, ale fotoreporterom i tak udało mu się zrobić kilka ujęć. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że na premierę przyszedł razem z żoną, Martą Sosnowską. Prawdopodobnie tego wieczora oboje mieli dobre humory. Na jednym ze zdjęć uchwycono nawet, jak promiennie się uśmiechają. Krzysztof Stanowski postawił na jasne jeansy. Do tego dobrał czarną koszulę oraz kurtkę ze skórzanymi naszywkami. Z kolei jego żona postawiła na proste spodnie i elegancką marynarkę. Całość uzupełniła biżuterią, makijażem podkreślającym usta oraz modnie ułożonymi włosami. Trzeba przyznać, że oboje prezentowali się bardzo stylowo. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Krzysztof Stanowski - życie prywatne

Krzysztof Stanowski i Marta Sosnowska są małżeństwem od kilkunastu lat. Kobieta z zawodu jest dietetyczką. Para wspólnie wychowuje dwóch synów: Leona i Aleksandra. Dziennikarz aktywnie działa w mediach społecznościowych i zdarza mu się uwieczniać chwilę w towarzystwie najbliższych. Chętnie publikuje również zdjęcia z rodzinnych wakacji czy zimowych szaleństw na stoku. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Stanowski od 14 lat jest żonaty. Tak wygląda jego wybranka. Rodzina uwielbia wspólne wyjazdy.

Krzysztof Stanowski z żoną KAPIF.pl / KAPIF.pl