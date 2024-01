Anna Popek o planach na przyszłość. "Żal obciąża serce"

Zmiany w Telewizji Polskiej nieprzerwanie trwają. Od jakiegoś czasu w TVP odbywa się prawdziwa rewolucja. W związku z tym fani zaczęli się zastanawiać nad przyszłością prezenterów na obecnych stanowiskach. W mediach nie został przemilczany temat Anny Popek. Prezenterka pojawiła się na liście osób, które miały pożegnać się ze swoim pracodawcą. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. Kobieta niedługo później uspokoiła widzów. "Oświadczam, że niezmiennie pozostaję pracownikiem Telewizji Polskiej - właśnie minęło 25 lat mojej pracy w tej instytucji. Rozumiem, że moi fani chcieliby mnie jak najczęściej oglądać. Spokojnie, przyjdzie na to czas" - pisała na swoim profilu na Instagramie. Teraz wyznała, że ma już plany na przyszłość.

Anna Popek ma nowe plany na przyszłość? Opowiedziała o swoim postanowieniu

Dalsza kariera Anny Popek ciekawi jej fanów. Tymczasem prezenterka postanowiła wypowiedzieć się o swoich planach na przyszłość. W związku z rozpoczęciem nowego roku, kobieta ma pewne postanowienie. Na swoim profilu w mediach społecznościowych podzieliła się refleksyjnymi słowami. "Życie nieliczące się z konwenansem bywa tak samo tragiczne, jak to w jego ramach. Różnica polega jedynie na tym, czego się później żałuje" - to cytat z jednej z moich lektur" - napisała Anna Popek. Chwilę później odwołała się do fragmentu. Dodała, jaki jest jej cel na 2024 rok. Zgadzacie się z prezenterką? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

W nowym roku postanowiłam nie żałować niczego - żal bowiem obciąża serce i wiąże nas z przeszłością. A przecież jedyne co mamy, to dzień dzisiejszy. Trzeba go po prostu dobrze przeżyć - napisała Anna Popek w sieci.

Anna Popek szczerze o TV Republika. Odpowiedziała również na pytanie o Pietrzaka

Na początku 2024 roku pojawiły się plotki na temat autorskiego programu Anny Popek w TV Republika. Później ogłosiła, że jest związana z Telewizją Polską i nie wybiera się do innej stacji. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że cieszy się, że widzowie są zainteresowani jej losem. Prezenterka wypowiedziała się również o aferze Jana Pietrzaka. Popek odpowiedziała krótko i na temat. - Nie słuchałam go [wywiadu Jana Pietrzaka w TV Republika - red.], ja zupełnie się odłączyłam w ostatnim czasie od mediów wszelkich. Czytałam tylko pobieżnie komentarze na ten temat, a komentowanie komentarzy nie leży w moim charakterze - wyznała w wywiadzie z Plotkiem. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.