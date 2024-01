W "Powstańcu 1863" w reżyserii Tadeusza Syki możemy zobaczyć najbardziej znanych aktorów w Polsce. W filmie zagrali między innymi Daniel Olbrychski, Cezary Pazura czy Sebastian Fabijański, który odegrał główną rolę. Aktor wcielił się w postać księdza generała Stanisława Brzóski. Na premierze filmu nie zabrakło także innych gorących nazwisk. Zobaczcie, jak tego wieczoru prezentowała się część przedstawicieli polskiego show-biznesu.

Monika Richardson jak gwiazda Hollywood. Żona Piotra Adamczyka w klasycznej czerni

Dziennikarka przybyła na premierę w czerwonej sukni wieczorowej, która sięgała prawie do samej ziemi. Miała wycięcie na nogę, dzięki czemu cały projekt wypadł bardzo nowocześnie. Richardson założyła do kreacji złote, wiszące kolczyki oraz pasujące szpilki. Co natomiast ubrała Karolina Szymczak, grająca w filmie hrabinę Antoninę Konarzewską? Aktorka miała na sobie elegancki, czarny komplet składający się ze spodni z szeroką nogawką i marynarki o fasonie oversize. Zaczesała przy tym włosy do tyłu i postawiła na wyraziste usta w kolorze czerwonym. Jak wam się podobają te kreacje?

Monika Richardson, Karolina Szymczak na premierze 'Powstaniec 1863' KAPiF.pl

Marcin Kwaśny z żoną w stanie błogosławionym. Co za duet!

Aktor grający w filmie postać Lachowicza pojawił się na premierze w towarzystwie partnerki. Założył klasyczny, czarny smoking, dzięki czemu wyglądał bardzo elegancko, ale to jego żona skradła show. Klaudia Kwaśny miała na sobie kwiecistą sukienkę, która pięknie podkreślała jej ciążowy brzuch. Aktor wkrótce powita na świat trzeciego potomka. Obecnie wychowuje z żoną córkę Anię i syna Stefana. Na Instagramie możemy zauważyć, że miłość pary kwitnie każdego dnia. Kwaśny chętnie zabiera żonę na premiery filmów i inne wyjścia, o których wspomina w mediach. Co ciekawe, zakochani poznali się w na spotkaniu religijnym, według informatora Jastrząb Post. - Marcin Kwaśny i Klaudia poznali się w organizacji religijnej, w której spotkania odbywają się raz w tygodniu. Na te same spotkania uczęszczają też m.in. Misiek Koterski oraz Agnieszka Kawiorska. Żona Marcina jest śpiewaczką operową. Chociaż dopiero pod koniec sierpnia wzięli ślub, już sprawdzają się w roli rodziców. Ich córeczka ma około roku - czytamy na portalu. Po więcej zdjęć z premiery zapraszamy do galerii.

Marcin Kwaśny z żoną na premiere 'Powstaniec 1863' KAPiF.pl