Izabela Macudzińska zyskała popularność dzięki programowi "Królowe życia" stacji TTV. Po zakończeniu emisji show swoją przygodę w telewizji kontynuuje w "Diabelnie boskich", gdzie pokazuje swoje bajkowe życie. Dziś konto projektantki na Instagramie obserwuje ponad 564 tysięcy obserwujących, a fanów z dnia na dzień przybywa. Od czasu debiutu na ekranie stacji TTV celebrytka bardzo się zmieniła. Macudzińska schudła kilkanaście kilogramów i nie ukrywa też zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej. Właśnie opublikowała zdjęcie z Dubaju, na którym widać, jak zmieniło się jej ciało.

Izabela Macudzińska schudła 17 kilogramów. Przemianę zawdzięcza diecie

Izabela Macudzińska na przestrzeni ostatnich lat przeszła spektakularną metamorfozę. Gwiazda programu TTV choruje na Hashimoto. Mimo problemów z tarczycą straciła aż 17 kilogramów. Zmiany zawdzięcza prostej zasadzie. Je jedynie dwa posiłki dziennie z pominięciem śniadań i kolacji. Macudzińska unika też jedzenia mięsa i nabiału. Z 76 kilogramów schudła do 59 kilo. "Zjem z jedną bułkę ciemną, jedynie jem z wędliną, czasem dodaję pomidora lub rzodkiewkę, to już jest jako posiłek. Już wiele razy wspominałam o tym pod postami. Jem bardzo mało, ale to bardzo, w tym tylko dwa posiłki bez śniadań i kolacji, unikam mięsa, nie jem nabiału" - pisała w mediach społecznościowych. Celebrytka właśnie udostępniła zdjęcie z wycieczki do Dubaju, gdzie zapozowała w obcisłej, skórzanej mini z rozcięciami. Fani od razu zauważyli, jak bardzo zmieniła się jej sylwetka. Zdjęcie celebrytki możecie zobaczyć na dole strony .

Izabela Macudzińska zachwyciła fanów metamofrozą. "Na szóstkę z plusem"

Pod zdjęciem opublikowanym przez Izabelę Macudzińską od razu odezwali się fani. Nie da się ukryć, że od czasu udziału w "Królowych życia" sylwetka projektantki bardzo się zmieniła. Uwagę zwraca przede wszystkim jej szczupła talia. "Wygląda pani jak zawsze zachwycająco", "Naprawdę cudownie pani wygląda. Metamorfoza na szóstkę z plusem", "Boska" - czytamy w komentarzach.