Trudno uwierzyć, że od hitu Donatana "My Słowianie" minęło już dziesięć lat. W tym czasie teledysk na YouTubie zdołał być wyświetlony aż 84 mln razy, a największą karierę zrobiła niewątpliwie Cleo. Oprócz piosenkarki, w teledysku mogliśmy jednak obejrzeć inne modelki. Wśród dziewczyn, które zaprezentowały się przed kamerą w ludowych strojach, można wymienić takie nazwiska, jak: Luxuria Astaroth (dziś znana jako Zusje), Natalia Dudek, Ada Barbarewicz, Joanna Wiktoria Czubak, Alexsandra Gurevich, Karolina Radziszewska. Na Eurowizji 2014 reprezentowały je natomiast Ola Ciupa i Paula T. - pierwsza z nich robiła pranie, a druga ubijała masło.

Od "My Słowianie" minęło już dziesięć lat. Cleo i dziewczyny z klipu sporo się zmieniły

Co słychać u dziewczyn z teledysku "My Słowianie"? Karolina Radziszewska nadal próbuje sił w show-biznesie, wystąpiła nawet w szóstym sezonie "Love Island". Luxuria Asatorth ma za sobą walkę z uzależnieniami, została również freak fighterką. Ola Ciupa wystąpiła m.in. w "Damy i wieśniaczki" i zaliczyła debiut na wielkim ekranie w filmie "Miłość, seks & pandemia" Patryka Vegi. Postaci Cleo raczej nie trzeba już nikomu przedstawiać - w ciągu ostatniej dekady udało jej się cały czas utrzymywać na fali i zbudować markę samą w sobie. Zerknijcie do galerii, aby zobaczyć zdjęcia dziewczyn z teledysku "My Słowianie".

Tak Donatan wspomina występ na Eurowizji z "My Słowianie"

W 2021 roku, kiedy Polskę reprezentował Rafał Brzozowski, Donatan postanowił na chwilę wrócić do własnego eurowizyjnego występu. Przypominamy, że choć producent muzyczny "My Słowianie" i Cleo nie wygrali, to jeszcze długo mówiła o nich cała Europa - do ich występ nawiązano nawet podczas Eurowizji w 2023 roku. Jakiś czas temu Donatan wrzucił zdjęcie zza kulis, do którego zapozował u boku Pauli T., Oli Ciupy i Cleo. Producent stwierdził, że na przestrzeni ostatnich lat bardzo brakuje mu słowiańskich akcentów. Przy okazji zwrócił uwagę na to, jaką metamorfozę przeszły jego koleżanki. "Tego brakuje na Eurowizji! Sława Słowianom! P.S. ależ ja byłem młody, chciwy, bezczelny, gruby i brzydki - nic a nic się nie zmieniłem! Za to u dziewczyn odkąd zaczęły zarabiać, widać potężną zmianę..." - pisał.

