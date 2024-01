Afera wokół Wąsika (i Kamińskiego) trwa. Co prawda prezydent Andrzej Duda powiadomił w poniedziałek, że między nim a marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią nie doszło do porozumienia, a Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński (mimo przekrętów przy aferze gruntowej - o tym nie wspomniał) zachowują mandaty poselskie, ale to nie jest jeszcze koniec całej sprawy.

Żona Wąsika zrobiła ekspresową karierę. W kilkanaście miesięcy została dyrektorką GIS

Wiadomo - wielka polityka, wielkie pieniądze i wielkie kariery. Ale jak się okazuje, nie tylko szanownych panów posłów, ale również ich krewnych. Tak właśnie było w przypadku żony ministra Wąsika, która jeszcze w 2019 roku była ekspertem w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Kilkanaście miesięcy później była tam już dyrektorką. Warto zaznaczyć, że w większości państwowych, jak i prywatnych instytucji tego typu, aby objąć stanowisko dyrektorskie, potrzebny jest długi staż pracy.

Pani Romualda Wąsik została powołana na stanowisko Dyrektora Departamentu Nadzoru nad Chemikaliami w Głównym Inspektoracie Sanitarnym z dniem 1 września 2020 roku na podstawie ustawy o służbie cywilnej przez ówczesnego Dyrektora Generalnego GIS, spełniając wymagania wskazane w ustawie - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską rzecznik GIS Szymon Cienki w 2021 roku.

Ale droga. Od radnej PiS do dyrektorki GIS

Warto zaznaczyć, że na krótko przed objęciem tak ważnej funkcji Romualda Wąsik była radną PiS dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Rozpoczynając pracę na stanowisku dyrektora w GIS, żona ministra Wąsika złożyła mandat. Poseł Wąsik w 2021 roku nie widział jednak w tym niczego złego. Więcej zdjęć Michała Wąsika znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Teoretycznie gdziekolwiek moja żona by nie pracowała, byłoby to kontrowersyjne. Nie widzę żadnego konfliktu interesów. Widziałbym, gdyby pracowała w prywatnym koncernie farmaceutycznym, ale nie pracuje. Faktu, że moja żona pracuje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, nie ukrywałem i nie ukrywam. Informacja o tym jest wpisana do mojego Rejestru Korzyści Majątkowych - podkreślał wówczas.

