24 grudnia do mediów dotarła informacja o śmierci Izabelli Cywińskiej. Znana i ceniona reżyserka teatralna oraz filmowa, która była ministrem kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, miała 88 lat. O jej odejściu w poruszających słowach napisał na Facebooku krytyk i dziennikarz Łukasz Maciejewski. Informację o tym, że Izabela Cywińska zmarła 23 grudnia potwierdził wówczas dyrektor Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu Piotr Kruszczyński, który nazywał ją "teatralną mamą". Kruszczyński przyznał, że kilka dni przed śmiercią rozmawiał z Cywińską. Planował znów się z nią skontaktować w wigilię Bożego Narodzenia. 9 stycznia 2023 roku odbył się pogrzeb reżyserki.

Pogrzeb Izabelli Cywińskiej

Ceremonia żałobna rozpoczęła się o godz. 12.30 w Kościele Środowisk Twórczych przy Pl. Teatralnym 18 w Warszawie. W kościele nie było wielu kwiatów i wieńców pogrzebowych. Wszystko dlatego, że rodzina przed pogrzebem wystosowała prośbę o to, by żałobnicy nie przynosili tychże. Zamiast tego proszono o inny gest. "Rodzina prosi, by, zamiast kwiatów dokonywać wpłat na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca" - informował odpowiednio wcześniej za pomocą mediów społecznościowych ks. Andrzej Luter.

Po mszy kondukt pogrzebowy odprowadził trumnę z ciałem Izabelli Cywińskiej na Powązki Wojskowe. Wśród żałobników znaleźli się nie tylko rodzina i przyjaciele zmarłej, ale również osoby związane z polską kulturą. Na uroczystość pogrzebową, by pożegnać krytyczkę filmową, przybyli m.in.: Grażyna Torbicka, Andrzej Grabowski, Maja Komorowska, Tadeusz Chudecki, Piotr Garlicki. Nie zabrakło też twarzy związanych z polityką. W mszy żałobnej uczestniczyli m.in. Bronisław Komorowski, Bartłomiej Sienkiewicz, Małgorzata Kidawa-Błońska, którzy powiedzieli kilka słów, by pożegnać reżyserkę. Nie zabrakło także prezesa Związku Artystów Scen Polskich - Krzysztofa Szustera.

Kim była Izabela Cywińska

Izabela Cywińska miała imponujący dorobek jako reżyserka i dyrektorka teatrów. Przez lata była związana z m.in. z Teatrem Współczesnym w Warszawie, Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Teatrem Polskim w Poznaniu. W tym ostatnim przez niemal dwie dekady pełniła funkcję dyrektora. W latach 1989-1991 była ministrą w Ministerstwo Kultury i Sztuki. Później przez cztery lata pełniła funkcję prezeski w Fundacji Kultury. Przez dwa lata pracowała w Radzie ds. Kultury przy Prezydencie RP. W latach 2008-2011 była dyrektorem ds. artystycznych w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza. Wyreżyserowała wiele spektakli teatralnych, jak i tych telewizyjnych. To ona była odpowiedzialna za przeniesienie na deski teatru głośnego dramatu Janusza Głowackiego "Antygona w Nowym Jorku". Była reżyserka też takich popularnych sztuk, jak: "Bóg mordu", "Baba Chanel", "Wiśniowy sad". Napisała scenariusz do uwielbianego przez Polaków serialu telewizyjnego "Boża podszewka". Ponadto była odpowiedzialna za reżyserię produkcji. To jedynie niektóre z jej licznych osiągnięć.