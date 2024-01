Edward Miszczak po objęciu stanowiska dyrektora programowego Polsatu zapowiadał, że "Taniec z Gwiazdami" powróci, jeżeli znajdą się ciekawi uczestnicy. Wszystko wskazuje na to, że stacji udało się zaprosić do formatu prawdziwe gwiazdy, bo show ma znaleźć się w wiosennej ramówce. Nam udało się ustalić, kto tym razem zatańczy na oczach milionów widzów.

Zaskakujące ustalenia Plotka. Kaźmierska, Maffashion i Musiał w "Tańcu z Gwiazdami"

Już wcześniej w mediach pojawiały się informacje, że w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpią Roksana Węgiel, Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Smolasty. Te doniesienia nie zostały jednak potwierdzone. W rozmowie z Plotkiem osoba z produkcji show zdradziła jednak nazwiska trzech gwiazd, które wystąpią na parkiecie programu.

W najnowszej edycji 'Tańca z Gwiazdami' wystąpi Maffashion, Dagmara Kaźmierska i Maciej Musiał. Kaźmierska, ponieważ jej program ma dobrą oglądalność. Maffashion dostała z góry duże pieniądze, więc pewnie długo będzie w programie. Dostała hajs za całość, a nie za odcinek

- powiedział informator Polsatu w rozmowie z Plotkiem. Informacje o udziale Kaźmierskiej w show mogą być zaskakujące zwłaszcza z uwagi na to, że po wypadku samochodowym bohaterka "Dagmara szuka męża" miała problemy z nogami. Być może jednak nie ma medycznych przeciwskazań i będzie mogła wystąpić w tanecznym programie.



Z kolei Maciej Musiał ma już ugruntowaną pozycję w branży filmowej, więc wydawać by się mogło, że udział w tego typu programie rozrywkowym jest mu niepotrzebny. Wygląda więc na to, że szalę przeważyło wysokie honorarium. Osoba z produkcji show sugeruje też, że Maffashion może długo zostać w programie, ponieważ miała otrzymać duże wynagrodzenie z góry.

Tylko Iwona Pavlović zachowa posadę jurorki. Będzie nowy skład

Wiadomo już, że zmieni się także skład jury programu. Widzowie nie zobaczą w składzie jurorskim: Andrzeja Grabowskiego, Andrzeja Piasecznego i Michała Malitowskiego. W programie pozostaje za to Iwona Pavlović. Z naszych informacji wynika, że skład jurorski mają zasilić Filip Chajzer, a także jeden z tancerzy. Produkcja rozważa Rafała Maseraka.

