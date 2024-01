Tego nie spodziewał się nikt. Magdalena Ogórek się zaręczyła? A teraz jeszcze to...

Głośno o Magdalenie Ogórek zrobiło się, gdy z list SLD kandydowała na urząd prezydenta Polski. Te plany się nie powiodły. 36-latka jednak zwróciła na siebie uwagę - nie dość, że była jedyną kandydującą kobietą, to w dodatku bardzo urodziwą. Wcześniej przez trzy lata była współpracowniczką przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego, pełniąc funkcję szefowej jego gabinetu. Po wyborach zakończyła się jej współpraca z SLD, z którym związana była jako bezpartyjna. Jako 20-parolatka próbowała swoich sił w aktorstwie. Zagrała epizodyczne role w produkcjach telewizyjnych i filmowych,np. w "Lokatorach", "Los Chłopacos" i "Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście". W latach 2002–2014 grała pielęgniarkę Magdę w kilkudziesięciu odcinkach serialu "Na dobre i na złe". W 2014 roku prowadziła program "Atlas świata" w TVN24 Biznes i Świat. Można więc powiedzieć, że zawsze lubiła być na świeczniku.

Magdalena Ogórek zaręczyła się? Teraz takie wieści...

Choć musiała pożegnać się z pracą w TVP (gdzie przez ostatnie kilka lat była dużą gwiazdą) ze względu na rewolucję, jaka ma tam miejsce, wiele dzieje się w jej życiu prywatnym. Przynajmniej do takich wniosków doszli dziennikarze "Faktu", którzy dopatrzyli się na palcu Ogórek pierścionka zaręczynowego. Skontaktowali się również ze zmieniającą poglądy jak chorągiewka Magdaleną z TVP Info, by potwierdzić te informacje, ale ta nabrała wody w usta.

Nigdy nie komentowałam i nie będę komentować mojego życia prywatnego. To jest moja żelazna zasada -przyznała, nie dementując jednak informacji o zaręczynach.

Dziennikarze jednak nie odpuścili tematu. Teraz przekazali sensacyjną informację na temat samego pierścionka i jego... zawrotnej ceny! Okazuje się, że domniemany wybranek serca Ogórek darzy ją nie tylko uczuciem, ale również ma gest.

Pierścionek z żółtego i białego złota na palcu Magdaleny jest naprawdę imponujący, a półtorakaratowy brylant pięknie się mieni. Za takie cudo trzeba jednak słono zapłacić. Pierścionek kosztuje bagatela... 30 tys. zł - przekazał tabloid.

Magdalena Ogórek była gwiazdą TVP. Co teraz?

Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu programu "Atlas świata" w TVN-ie, Ogórek postanowiła wykorzystać... u konkurencji. Od 3 listopada 2016 roku do 20 grudnia 2023 roku współprowadziła program "W tyle wizji" w TVP Info. W lutym 2017 zaczęła prowadzić program Studio Polska w TVP Info na zmianę z Katarzyną Matuszewską, następnie po ustąpieniu Katarzyny Matuszewskiej prowadziła ten program do 7 marca 2020 roku wspólnie z Jackiem Łęskim. Od września 2017 roku była także jedną z prowadzących program "O co chodzi" w TVP Info. Przez krótki okres była gospodynią programu "Minęła dwudziesta ". Od sierpnia 2020 roku do grudnia 2021 roku współprowadziła z Jarosławem Jakimowiczem audycję "W kontrze". W maju 2022 roku z kolei została prowadzącą codziennego autorskiego programu publicystycznego "Plan dnia". Więcej zdjęć Magdaleny Ogórek znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Tego nie spodziewał się nikt. Magdalena Ogórek się zaręczyła? A teraz jeszcze to... Zaskakujące wieści ws. Ogórek fot. kapif