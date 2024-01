Mikołaj Roznerski to jeden z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Mężczyzna ma na koncie role w wielu produkcjach, ale największą rozpoznawalność przyniósł mu występ w serialu "M jak miłość". Jest bardzo aktywny zawodowo, a niedawno w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że już wkrótce wystąpi w programie "Taniec z Gwiazdami". Roznerski postanowił zabrać głos w tej sprawie. - Były plany, ale ilość mojej pracy w tych terminach, kiedy "Taniec z Gwiazdami" miał być realizowany, nie pozwoliła na to, bym mógł wziąć udział w tej edycji - powiedział w rozmowie z Plejadą. Aktor rzeczywiście jest bardzo zapracowany, ponieważ obecnie skupia się na budowie domu. Efektami pochwalił się na Instagramie.

Mikołaj Roznerski pokazał drewniany dom w pięknym otoczeniu

Aktor aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie relacjonuje swoje życie prywatne. Jakiś czas temu mężczyzna poinformował obserwatorów, że ma w planach zamieszkać poza miastem i pokazał fundamenty domu. Teraz aktor wrócił na budowę i wrzucił do sieci filmik, na którym widać efekty pracy jego ekipy. Nieruchomość prezentuje się już w całej okazałości. W opublikowanym klipie pojawiło się kilka ujęć nowego gniazda Roznerskiego. Dom ma drewniane wykończenie, poddasze, piękny taras i duże okna, z których aktor będzie mógł podziwiać pobliskie lasy. "Rozner marzyciel. Marzył, marzył i wymarzył. Będzie sobie teraz tutaj dłubał w domku. Powolutku, bez pośpiechu. Jak już jest podłoga i piec, to można spać i się utulić. Wiecie co? Cieszę się" - napisał podekscytowany aktor w opisie pod filmem. Jak wam się podoba nowa nieruchomość Mikołaja Roznerskiego?

Mikołaj Roznerski o artykułach na swój temat

Mikołaj Roznerski wyznał w rozmowie z Sandrą Hajduk-Popińską, że ma dystans do artykułów na swój temat. Czasami jednak nieprawdziwe informacje są dotkliwe dla jego rodziny. Przytoczył historię o plotkach na temat swojego ślubu. - Moja babcia, która czyta nie internetowe nagłówki, ale papierowe, kiedyś do mnie zadzwoniła. Zapytała, dlaczego jej nie zaprosiłem na ślub - wspominał aktor. ZOBACZ TEŻ: Roznerski nie wytrzymał. Odgryza się Korwin Piotrowskiej. "Nie rozumiesz, co mówię

Mikołaj Roznerski w nowym domu Fot. @mroznerski / Instagram