Na premierze odświeżonego spektaklu "Szalone nożyczki. Kto zabił?" pojawiło się wiele znanych twarzy. Przedstawienie jest interaktywną zabawą z widzami, którzy wraz z bohaterami mają odnaleźć zabójcę wybitnej pianistki Izabeli Czerny, która mieszkała nad salonem fryzjerskim. Sam twórcy nazywają "Szalone nożyczki" komedią, która jest niezwykle energiczna i pozytywna. Jak celebryci prezentowali się na ściance teatru Relax?

Zobacz wideo Olga Kalicka zagrała u Dody w "Dziewczynach z Dubaju"

Premiera "Szalonych nożyczek" przyciągnęła gwiazdy

Olga Kalicka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek młodego pokolenia. Gwiazda pokazała się w zielonej sukience w czarne kwiaty, którą przewiązała paskiem. Na stylizację zarzuciła oversizową marynarkę, na nogach miała modne obecnie kozaki. To one naddały stylizacji pazura. Gwiazda w dłoni trzymała torebkę od projektanta. Całość prezentowała się elegancko, a Kalicka wyglądała promiennie. Dominika Gwit również wybrała zielony, jako swój kolor tego wieczoru, gdyż miała na sobie długą, koszulową sukienkę tej barwy. Przy wyborze obuwia postawiła na botki z perełkami. Całość dopełniła mocna, czerwona szminka. Więcej zdjęć gwiazd z wydarzenia znajdziesz w naszej galerii.

Olga Kalicka i Dominika Gwit na premierze 'Szalonych nożyczek' Fot. Kapif.pl

Na premierze gościli również Paweł Golec i jego żoną Katarzyną, która coraz częściej pojawia się w mediach. Oboje postawili na ciemne kolory. Kobieta włożyła czarną bluzkę, która miała ozdobną kieszeń. Dobrała do tego szare, szersze spodnie i czarne buty. Było skromnie, ale z klasą. Jej mąż wybrał smukłą, czarną marynarkę i koszulę. Podobny kolor miały spodnie z zamkami. Buty gwiazdora zespołu Golec uOrkiestra to sznurowane botki.

Gwiazdy postawiły na elegancję

Prawie wszyscy wybrali się na premierę w szykownych stylizacjach. Radosław Pazura postawił na elegancki, granatowy garnitur, a tuż pod nim miał jasną koszulę w biało-niebieskie paski. Jego żona, Dorota Chotecka-Pazura, która w spektaklu wciela się w Panią Dąbek, wybrała czarny garnitur i szpilki tego samego koloru. Chętnie pozowała z odpowiedzialnym za kostiumy Michałem Pirógiem, który miał na sobie czarną, sztruksową koszulę i spodnie w tym samym odcieniu. Niektórzy wystąpili na ściance w stroju nawiązującym do ich rol, m.in. Łukasz Płoszajski i Patryk Cebulski, którzy wcielają się w policjantów.

Łukasz Płoszajski i Patryk Cebulski Fot. Kapif.pl