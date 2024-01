Magdalena Schejbal to jedna z tych aktorek, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Największą popularność przyniosła jej rola serialowej Basi w "Kryminalnych". Młoda policjantka niemal natychmiast zjednała sobie sympatię widzów i zyskała całkiem sporą rzeszę fanów. W tym przypadku powiedzenie, że niedaleko pada jabłku od jabłoni sprawdza się doskonale - córka artystki zagrała niedawno w nowej wersji "Akademii Pana Kleksa" i zdaje się, że bardzo jej się to spodobało. Córka Magdalena Schejbal opowiedziała o swojej roli w studiu "Dzień dobry TVN".

Córka Magdaleny Schejbal zagrała w "Akademii Pana Kleksa". Produkcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem

"Akademia Pana Kleksa" jeszcze na długo przed premierą była bardzo głośno omawiana przez sporą część społeczeństwa. Wielu widzów pamiętało niecodzienną historię sprzed lat, stąd też nic dziwnego, że nieco unowocześniona wersja wywołała pewnego rodzaju sentyment. Produkcja zaciekawiła nie tylko starszych, ale również najmłodszych odbiorców. W końcu bajkowe postaci to coś, co dzieci lubią najbardziej. W jedną z ról (a dokładnie w pół jelonka) miała okazję wcielić się Aniela - córka Magdaleny Schejbal. 12-latka spisała się doskonale i trzeba przyznać, że podeszłą wyjątkowo profesjonalnie do sprawy. Nastolatka miała przyjemność pracować obok wielkich nazwisk polskiego kina: Tomasza Kota, Danuty Stenki, Agnieszki Grochowskiej i Piotra Fronczewskiego. - Sama poszłam na casting, bardzo chciałam tego. I stało się tak, jak się stało - wyjawiła na kanapie "Dzień Dobry TVN" córka Magdaleny Schejbal.

Córka Magdaleny Schejbal planuje aktorską karierę? Teraz wszystko wiadomo

W rozmowie z prowadzącymi popularną śniadaniówkę zarówno serialowa Basia, jak i jej córka były bardzo otwarte. Chętnie odpowiadały na pytania zadawane przez dziennikarzy i uśmiech nie schodził z ich twarzy. Wydawać by się mogło, że Aniela planuje aktorską karierę, lecz nic bardziej mylnego. Plany 12-latki zdradziła jej mama.

Myślę, że i dla mnie i dla Anielki, udział w tym filmie to raczej pomysł na jakąś przygodę, na zobaczenie, jak to jest. Bardzo tego chciała, zależało jej na tym. Przeszła przez casting. (...) Ale nie ma ciśnienia ani pomysłu, żeby dzieci w to pchać. Nie ma kółek teatralnych - powiedziała Magdalena Schejbal w studiu "Dzień dobry TVN".

Dziewczynka przyznała, że pasjonuje ją balet i chodzi do szkoły baletowej. Dodała też, że prywatnie jest bardzo nieśmiała, ale kamery jej nie peszą. Na zakończenie rozmowy razem ze znaną mamą pozdrowiła wszystkie babcie. A ma ich, ju zaskoczeniu gospodarzy śniadaniówkii, aż trzy.

Aniela, córka Magdalena Schejbal Screen 'Dzień dobry TVN'

Magdalena Schejbal z córką Screen 'Dzień dobry TVN'