Selena Gomez pojawiła się na 81. gali Złotych Globów, która odbyła się siódmego stycznia w Beverly Hills. Nie zapomniała, by porozmawiać ze swoją przyjaciółką Taylor Swift, z którą bliską więź utrzymuje od kilkunastu lat. Kobiety zaczęły ze sobą rozmawiać. Wiele osób zwróciło uwagę, że w pewnym momencie Swift wyraziła niemałe zaskoczenie, tym co Gomez wyszeptała jej na ucho. Teraz media spekulują, co tak bardzo poruszyło piosenkarkę, która niedawno została wybrana człowiekiem roku magazynu "Times".

REKLAMA

Zobacz wideo "Taylor Swift. The Eras Tour" [ZWIASTUN]

Selena Gomez zwierzyła się przyjaciółce

Podczas trwającej gali Złotych Globów Gomez podeszła do piosenkarki Taylor Swift. Obie od wielu lat komplementują się w wywiadach i wypowiadają się o sobie niezwykle serdecznie. Internauci od razu zauważyli, że Selena z poirytowaniem zaczyna coś opowiadać na ucho Taylor. Późniejsza reakcja wokalistki może wskazywać, że wyszeptane słowa były naprawdę szokujące.

Obserwatorzy wydarzenia podejrzewają, że całe zamieszanie związane jest z młodym, amerykańskim aktorem Timothéem Chalametem. Według doniesień medialnych tego wieczoru Gomez chciała sobie zrobić z nim zdjęcie, ale ten jej odmówił. Jak wynika z krótkiego śledztwa internautów, to właśnie miała powiedzieć podirytowana celebrytka:

Poprosiłam go o wspólne zdjęcie, a on odpowiedział "nie".

"Z Timotheem?" - miała dopytać siedząca przy stoliku Keleigh Sperry, a Gomez potwierdziła tę informację. Selena i Timothée w 2019 roku zagrali wspólnie w filmie Woody'ego Allena "W deszczowy dzień w Nowym Jorku". Nie wyglądało na to, że mieli ze sobą jakiś konflikt. Wielu donosi, że związek z tym miała mieć obecna partnerka gwiazdora Kylie Jenner, gdyż aktor bez problemu fotografował się na gali z innymi osobami. Fani mają teorię, jakoby Jenner była zazdrosna o Gomez, gdyż niejednokrotnie plotkowano o tym, że aktorów mogło coś w przeszłości łączyć. Internauci podejrzewają, że to właśnie na zachowanie Kylie miała narzekać Selena, a to nie aktor odmówił zdjęcia, lecz Jenner.

Selena Gomez i Timothee Chalamet mieli być w związku

W 2020 roku media obiegła informacja, że aktorzy mają się ku sobie. Wszystko za sprawą fanów, którzy spekulowali na temat ich związku. Gomez i Chalamet zostali przyłapani na pocałunku, choć prawda o tym fakcie była zupełnie inna. Był to kadr z filmu, w którym wspólnie wystąpili. Produkcja nie zarobiła na siebie ze względu na kontrowersje związane z jego reżyserem.

Selena Gomez www.instagram.com/selenagomez/