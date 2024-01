13 grudnia 2023 roku w wieku 61 lat zmarła Ewa Wanat. Dziennikarka w latach 2003-2012 pełniła funkcję redaktorki radia TOK FM, a potem pracowała jako redaktorka naczelna i dyrektorka programowa Polskiego Radia RDC. Wanat miała nowotwór i zmarła w Berlinie, gdzie od kilku lat mieszkała. Pogrzeb miał odbyć się w Poznaniu na początku stycznia, ale z powodów organizacyjnych ostatnie pożegnanie dziennikarki przesunęło się w czasie. Już wiadomo, kiedy odbędzie się ceremonia.

Pogrzeb Ewy Wanat. Siostra dziennikarki poinformowała o dacie ceremonii

Siostra Ewy Wanat, Joanna w ostatniej rozmowie z "Faktem" wyjaśniła, dlaczego pogrzeb dziennikarki tak bardzo się wydłuża. Wszystko związane jest z biurokracją między Polską i Niemcami, w których zmarła Wanat. Pozyskanie odpowiednich dokumentów w okresie świąteczno-noworocznym stanowiło dodatkowe utrudnienie. Jeszcze do niedawna rodzina czekała na wydanie aktu zgonu. - To kwestie proceduralne. Wciąż nie mamy aktu zgonu. Ewa została w Berlinie skremowana, ale nie możemy sprowadzić jej prochów, ani zorganizować pogrzebu. Będzie to możliwe, dopiero gdy otrzymamy ten dokument - mówiła niedawno w rozmowie z tabloidem siostra zmarłej. Jak się okazuje, dokument dotarł już do rodziny i ostatecznie wyznaczono datę pogrzebu. Ceremonia odbędzie się pod koniec stycznia.

Pogrzeb Ewy zaplanowany jest na 29 stycznia na godz. 12:15 na cmentarzu na Miłostowie - poinformowała w rozmowie z "Faktem" siostra dziennikarki.

Ewa Wanat Ewa Wanat nie żyje. Tak wyglądało jej życie: emigracja, miłość do Berlina i plany, których nie zrealizowała / Fot. Albert Zawada / Agencja Wyborcza

Ewa Wanat w ostatnim pożegnaniu. Rodzina opublikowała poruszające nagranie