Zmiany kadrowe zachodzą teraz nie tylko w TVP, choć tam są najbardziej widoczne. Konkurencja jednak nie śpi i też stawia na nowe rozwiązania. Tym sposobem od niedawna Dorota Gawyluk nie jest już szefową pionu informacji i publicystyki w Polsacie. Wszystko przez to, że objęła nowo utworzone stanowisko dyrektora zarządzającego pionu kanałów tematycznych w Telewizji Polsat i Grupie Polsat Plus. To według naszego informatora, mocno ją zaskoczyło. Na ekranie pojawia się teraz jak na lekarstwo, co nie jest ponoć spełnieniem jej marzeń i zawodowych ambicji.

Dorota Gawryluk tęskni za wizją. "Chciałaby być częściej"

Ci, co znają Dorotę Gawryluk, nie mają wątpliwości, że w informacjach i publicystyce czuje się jak ryba w wodzie i to jej cały zawodowy świat. Zresztą jej doświadczenie zawodowe mówi samo za siebie. Z Polsatem związana jest od 2008 roku i jako szefowa, którą została w 2018 roku, czuła się bardzo doceniona. Ponoć nie chciała zmian. Awans, o którym mówi Polsat, martwi ją głównie z tego powodu, że nie jest już tak blisko tego, co kocha. Nowe wyzwanie odbiera w innych kategoriach. - Teraz ma prowadzić na stałe "Wydarzenia" tylko dwa razy w tygodniu. Jej dyżury w większości przejęła Katarzyna Zdanowicz, która wizerunkowo bardzo zyskała na przesunięciu Gawryluk do nowego obszaru. Dorocie się to do końca nie podoba. Chciałaby być na wizji częściej, ale nie da się tego pogodzić z nową funkcją. Zamiast zarządzać np. Polsat Games czy Polsat Play, wolałby robić to, co robiła dotychczas, bo to kocha najbardziej. Już nawet nie chodzi o szefowanie, a po prostu pracę przy programie i wizję. Nie miała jednak wyjścia, to była propozycja nie do odrzucenia. Ona chyba ma nadzieję, że za kilka miesięcy wszystko wróci na dawne tory. Robi dobrą minę do złej gry, bo co jej pozostało. Na korytarzach mówią, że to, co się stało, to polityczne rozgrywki - mówi nam nieoficjalnie pracownik Polsatu.

Dorota Gawryluk ma rozwijać kanały tematyczne Polsatu

Skąd nowe stanowisko dziennikarki? - Dorota Gawryluk jest jedną z czołowych menadżerek Grupy Polsat Plus i postanowiliśmy wykorzystać jej kompetencje zarządcze w obszarze, który jest kluczowy dla naszej przyszłości. Stąd powierzenie jej odpowiedzialności za szybki i skuteczniejszy rozwój kanałów tematycznych Telewizji Polsat oraz wzmocnienie treści serwisu streamingowego Polsat Box Go - tłumaczył niedawno w komunikacie prasowym Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu grupy Polsat Plus. Dotychczasowe stanowisko Gawryluk zajął Piotr Witwicki.

