Anna Czartoryska-Niemczycka zaistniała w świecie show-biznesu głównie dzięki roli Pauli w produkcji "Dom nad rozlewiskiem". Wcześniej była znana jako potomkini dawnego rodu książęcego. Jej życie zmieniło się w 2013 roku, gdy poślubiła biznesmena, Michała Niemczyckiego. Aktorka nigdy nie ukrywała, że życie rodzinne jest dla niej wyjątkowego ważne. Niedługo potem zrezygnowała z aktywnego działania w branży rozrywkowej. Obecnie wraz z mężem doczekała się czwórki dzieci. Czartoryska-Niemczycka skończyła 40 lat.

Anna Czartoryska-Niemczycka dla męża porzuciła tytuł. Niedawno skończyła 40 lat. Co u niej słychać?

Anna Czartoryska-Niemczycka stara się łączyć życie prywatne z karierą zawodową. Zanim jednak zaangażowała się w branżę rozrywkową, znana była ze swojej arystokratycznej rodziny. Choć stara się kultywować pamięć o swoich przodkach, do których należą między innymi Izabela czy Adam Kazimierz Czartoryscy, sama wybrała zwyczajne życie. W jednym z odcinków "Pytania na śniadanie" przyznała, że nie chce posługiwać się tytułem. - "Trudno mi się w tym odnaleźć, dlatego że historia mojej rodziny jest faktem, istnieje, są to po prostu moi przodkowie. Z drugiej strony tytuły dziedziczne zostały zniesione w Polsce już prawie 100 lat temu, jestem więc czwartym pokoleniem, które nie ma prawa tym tytułem się posługiwać - mówiła wtedy. Jest również inny powód. Aktorka "porzuciła" tytuł po poślubieniu Michała Niemczyckiego. - Mi by już nie przysługiwał tytuł, bo wyszłam za mąż. Przyjmując nazwisko męża, przyjmuję również tytuł mojego męża - podkreśliła wówczas. Aktorka wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej życie rodzinne. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anna Czartoryska-Niemczycka ma czwórkę dzieci. Jak sobie radzi?

Mówiąc o rodzinie Czartoryskich, nie można pominąć dzieci aktorki. Jakiś czas temu wyznała, że już od dawna planowała, że będzie miała czwórkę dzieci. W podcaście "Tak mamy!" wyznała, że wokół siebie miała zawsze dużo rodzin wielodzietnych. Dodała również, jak radzi sobie z opieką nad swoim potomstwem. Anna Czartoryska-Niemczycka przyznała, że w pomoc zaangażowana jest cała rodzina. Dzieci kobiety mogą liczyć na rodziców, dziadków i nianię. "Staramy się tak funkcjonować, żeby potrzeby każdego z nas były zaspokojone i żeby każdy z nas mógł realizować się na swoim polu. Ale też każdy z nas, realizując różne projekty i pomysły, stara się myśleć o tym, żeby ten czas, który jest dla wszystkich i dla rodziny też znaleźć" - zdradziła na łamach portalu Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Anna Czartoryska ma wyjątkową więź z teściową. To dzięki niej aktorka zachwyca na premierach

