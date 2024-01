Michał Szpak zdobył popularność ponad dekadę temu, gdy wystąpił w programie "X Factor". Od tego czasu jego kariera nabrała szybkiego tempa. Piosenkarz reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. Regularnie również koncertuje. Artysta dał się poznać jako kontrowersyjna osoba. Nigdy nie ukrywał, że ma wyjątkowy charakter i nie stroni od afer. Jego występy sceniczne od zawsze wzbudzają ogromne emocje wśród widzów. Nie inaczej jest w mediach społecznościowych. Szpak często wrzuca odważne ujęcia. Tak też zrobił ostatnio. Co na to fani?

Michał Szpak znowu to zrobił. Zaszokował fanów nietypowym kadrem z wakacji. Internauci są podzieleni

Michał Szpak od jakiegoś czasu przebywa na rajskich wakacjach. Na jego profilu nie zabrakło ujęć ze słonecznego raju. Artysta zdecydował się również na kadry, na których pozuje w samych stringach. To wystarczyło, aby w komentarzach powstała prawdziwa burza. Część fanów była zniesmaczona. Niektórzy uznali, że jego wizerunek coraz bardziej podupada. "Po co się tak poniżać? Świecić golizną? Świetny piosenkarz, ale ręce opadają", "Uwielbiam cię, jak śpiewasz, ale teraz coraz bardziej przekraczasz swoje granice pewności siebie, a to robi się niesmaczne" - czytamy. Wierni fani stanęli jednak w obronie Michała Szpaka. Uznali, że jego wizerunek jest po prostu oryginalny. Dodali, że nie ma nic złego w pokazywaniu własnego ciała. "Luz i dystans by się przydał co poniektórym tu komentującym. Dopóki chłopak krzywdy nikomu nie robi, niech sobie wrzuca, co chce i żyje, jak chce. Jego profil, jak coś nie pasuje, zawsze można go opuścić", "Ludzie hejtują to, czego sami nie mają odwagi zrobić", "W komentarzach sami sędziowie moralności. A mi tam nie przeszkadza. Zazdroszczę pogody w styczniu" - podkreślali obserwatorzy. Część z nich podkreśliła, że niekiedy internauci akceptują tego typu posty w przypadku celebrytek, a burzą się, bo mężczyzna zrobił to samo. "Jestem niemal pewna, że większość państwa nie komentowałaby tak, gdyby taki kontent wstawiła piosenkarka, aktorka... równouprawnienie powinno działać w obie strony", "Stringi u niektórych pseudocelebrytek to ok. Michał pokazał kawałek pośladka i wielkie halo" - czytamy. A wy co sądzicie? Po więcej zdjęć Michała Szpaka zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Michał Szpak nie boi się mocnych słów. Ostatnio wdał się w dyskusję z księdzem

Jakiś czas temu Michał Szpak zaprezentował się w nietypowym stroju, z uwagi na skończenie "wieku chrystusowego", czyli 33 lat. Jego zachowanie skomentował pewien ksiądz, który działania artysty nazwał "grubą prowokacją". Odwołał się również do "życia w piekle". Na komentarz Szpaka nie trzeba było długo czekać. Niedługo później wstawił żartobliwy filmik. "Oj dana dana… nie ma szatana. Love is love. Kochani, piekło nie istnieje, dlatego nie straszmy piekłem i nie bójmy się piekła. Piekło to stan umysłu, a strach jest najgorszym doradcą. Ludzie, kochajmy się!" - napisał w poście. Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Michał Szpak odsłania kulisy pracy w TVP. Lepiej usiądźcie. "Przeszukiwano mi garderobę"