Borys Szyc doczekał się dwójki dzieci. Wraz z Justyną Szyc-Nagłowską wychowują syna Henryka. Z poprzedniego związku z Anną Bareją ma córkę, Sonię. Dziewczyna niedawno poszła w ślady taty i zaangażowała się w karierę aktorską. W 2023 roku zagrała główną rolę w filmie "Miało cię nie być". Sonia właśnie skończyła 19. lat. Z tej okazji otrzymała kilka słów od taty, który poświęcił jej post w mediach społecznościowych.

Sonia Szyc skończyła 19 lat. Córka Borysa Szyca otrzymała wyjątkowe życzenia

Sonia Szyc aktywnie działa w mediach społecznościowych. Na profilu na Instagramie obserwuje ją kilka tysięcy użytkowników. Na koncie jej taty, Borysa Szyca, pojawił się wyjątkowy post. Artysta zadedykował córce kilka miłych słów. "Sonia kończy dziś 19 lat. Oprócz nieustannego zdziwienia nad mijającym czasem, mam jeszcze wielki zachwyt i dumę, kiedy patrzę na ciebie, córeczko. Bądź zdrowa i szczęśliwa. Teraz jest twój czas. Czas spełniania marzeń. Kocham" - napisał pod zdjęciem Soni. Internauci byli zachwyceni. Pochwalili Borysa Szyca za gest w stronę najstarszego dziecka. Do życzeń dołączyli się również fani. "Piękny i najlepszy czas, wspaniałości", "Urocza córeczka, gratulacje dla tatusia", "Najlepszego Sonia (...), dla nas, tatusiów, córki to prawdziwe skarby", "Jak czytam takie słowa od taty, czuję takie ciepło, że aż boli. Pięknie" - pisali w sekcji komentarzy. Po więcej zdjęć Soni Szyc zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Sonia Szyc robi karierę aktorską. Jakiś czas temu wyznała, jak mierzy się z hejtem

Sonia Szyc zadebiutowała na dużym ekranie u boku taty. Jakiś czas temu zabrała głos w sprawie hejtu. Po premierze spotkała się z dużą krytyką. Dodała, że wcześniej nie myślała o aktorstwie, Gdy jednak zdecydowała się na udział w castingach, widzowie zarzucali jej nepotyzm. "To było ostre zderzenie z rzeczywistością. Krytyka - od tego, jak wyglądam, po to, jak stoję. Pisano, że na pewno jestem głupia, że tata załatwił mi rolę. Mocno odbiło się to na moim samopoczuciu. (...) To mi się wydało śmieszne, bo nawet jeśli chciałabym być po szkole aktorskiej, to jak miałabym zrobić to w wieku 17 lat? Ale nic na to nie poradzę, ludzie zawsze będą mówić swoje - wyznała w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Borys Szyc zagrał z 18-letnią córką w filmie. Wrzucił zdjęcie z planu. Podobni?

