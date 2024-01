Hirek Wrona nie wyklucza powrotu do Telewizji Polskiej, chociaż sprawa nie należy do najprostszych. Dziennikarz dokładnie wyjaśnił, co musiałoby się stać, abyśmy mogli zobaczyć go z powrotem w mediach publicznych.

4 Hirek Wrona wróci do mediów publicznych? Stawia sprawę jasno / fot. KAPiF Otwórz galerię Na Gazeta.pl