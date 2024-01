Ciężki dzień dla świata muzyki, a w szczególności dla fanów disco polo. Konto na Instagramie, zrzeszające fanów tego gatunku - "discopoloinfo" poinformował właśnie o śmierci gwiazdy legendarnego zespołu Skalar - Mariusza Borka. Mężczyzna miał 50 lat.

Nie żyje discopolowiec. Poinformowano o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych

"Dziś, z ciężkim sercem, dzielimy się z wami smutną wiadomością. Odszedł Mariusz Borek, współzałożyciel i nieodzowna część legendarnego zespołu Skalar" - napisano pod zdjęciem nekrologu. Przyczyną śmierci miał być zawał serca. Wiadomo również, że Borek zmarł 6 stycznia, w święto Trzech Króli. Pogrzeb odbędzie się 9 stycznia o godz. 9:45 w kościele pod wezwaniem Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, miejscowości, gdzie mieszka artysta. Po mszy św. ciało zostanie pochowane na cmentarzu w Łapach. Na nekrologu znalazła się również informacja od rodziny:

W związku z pogrzebem, zamiast kwiatów uprzejmie prosimy o dobrowolną ofiarę na mszę św. w intencji osoby zmarłej. Puszka wystawiona będzie przy trumnie. Serdeczne Bóg zapłać. O czym powiadamia pogrążona w smutku i żalu: Rodzina.

Historia zespołu Skalar. Założył go Mariusz Borek

Jak podaje portal moja-ostroleka.pl, zespół Skalar ma swoje korzenie w pod białostockiej wsi Brańsk. To właśnie tam Mariusz Borek i Ireneusz Perkowski założyli grupę disco polo. Grupa znana była z wielu hitów m.in. "W tę noc", "Powiedz mi" czy "Płakałaś".

Pierwsza kaseta zespołu Skalar Powiedz mi, która powstała w grudniu 1998 roku, cieszyła się dużą popularnością. W znacznej mierze przyczynił się do tego tytułowy utwór "Powiedz mi", do którego ukazał się wideoclip, nagrany w Nowym Jorku w USA. Perkowski, drugi z założycieli zdecydował się na stałą emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie założył zespół Skalar US. Wtedy (1999 rok) polski zespół zawiesił działalność, ale reaktywował ją już w 2002 roku z nowym członkiem - Danielem Jaroszewiczem. Od listopada 2012 roku w skład zespołu wchodzili : założyciel - Mariusz Borek, Łukasz Sawicki i Paweł Rogowski. Więcej zdjęć Mariuszka Borka znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

