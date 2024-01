Marcin Prokop wypowiedział się o Julii Wieniawie. Jego słowa mogą zaskakiwać

Julia Wieniawa elektryzuje praktycznie od początku swojej kariery. Młoda gwiazda jest w show-biznesie nie od dziś, ale komentarze co do niej nie milkną. Tym razem chodzi o program "Mam talent!". Influencerka dołączyła do grona jury programu, zastępując w nim Małgorzatę Foremniak. Kolejną, nową postacią w gronie oceniających, choć nie w programie, jest Marcin Prokop, który zastąpił Jana Klimenta. Doświadczony dziennikarz postanowił wypowiedzieć się na temat celebrytki.

Marcin Prokop ma inne zdanie niż pozostali

Znany prezenter, który wcześniej przez wiele lat prowadził program "Mam talent!" wspólnie z obecnym marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią, będzie teraz oceniał talenty uczestników. Nie jest on jednak punktem zapalnym w rozmowie o nowym jury. Chodzi oczywiście o dołączenie do składu Julii Wieniawy. Niektórzy postanowili zabrać głos w tej sprawie, m.in. Robert Kozyra, który przez dwa lata był członkiem jury. Stwierdził, że Wieniawa nie ma ani talentu do aktorstwa, ani do śpiewania, a "a ma oceniać innych, utalentowanych ludzi, którzy w dobrej wierze przychodzą do największego talent show w Polsce, wierząc, że będzie ono ich przepustką do show-biznesu". Dodał brutalnie, że Wieniawa nawet nie da wskazówek, co do tego, co można zmienić, bo sama niewiele potrafi.

Inaczej w tej kwestii wypowiedział się nowy kolega z pracy gwiazdy. Wielu może zaskoczyć, co stwierdził doświadczony dziennikarz, odnosząc się do Julii Wieniawy. Prokop w zupełnie inny sposób patrzy na osiągnięcia celebrytki. Docenia jej świeże spojrzenie i uznaje, że ma ona sposób na dotarcie do młodszej widowni, o czym powiedział szerzej w wywiadzie dla portalu cozatydzien.tvn.pl:

Julce nie trzeba nic radzić, to jest tygrysica show-biznesu, to jest dziewczyna, która idzie po swoje już od lat, robi swoją karierę i dokładnie wie, jak należy postępować, żeby osiągać swoje cele, więc nie będę tym starszym panem, który będzie jej mainsplainował rzeczywistość, mówiąc "dziecko posłuchaj starszego kolegi" [...] To myślę, że ja mogę się od niej sporo nauczyć, bo to ona zna dobrze tę młodą publiczność i jak dotrzeć do serc tych wszystkich nastolatków, którzy tam siedzą.

Marcin Prokop jako juror, a nie prowadzący

Wielu widzów uwielbiało duet Prokop&Hołownia. Drugi z nich rozpoczął karierę polityczną, a pierwszemu przez dwie edycje towarzyszył Michał Kempa. Teraz program będą prowadzić Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski. Marcin Prokop nie będzie nas rozbawiał jako konferansjer, ale u boku Agnieszki Chylińskiej, która jako jedyna zachowała członkostwo w jury od początku programu, oraz Julii Wieniawy będzie oceniał występy uczestników 15. edycji "Mam talent!".

