Anna Lewandowska jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Żona Roberta Lewandowskiego to była mistrzyni karate oraz trenerka fitness i influencerka. Coraz częściej otwiera się na tematy dotyczące hejtu i niesprawiedliwego oceniania jej w mediach społecznościowych. Tym razem opowiedziała w wywiadzie dla Radia Chillizet, jak hejt i przykre komentarze mogą dotykać również dzieci.

Anna Lewandowska o hejcie na jej rodzinę

Coraz częściej mówi się o hejcie, jaki spotkać można w internecie. Anna Lewandowska wielokrotnie się o tym przekonała. Szczególnie jeśli w grę wchodzą pieniądze. Sama trenerka podkreśla, że do wszystkiego doszła sama, a od męża nie wzięła nawet złotówki na rozwój swoich biznesów. Influencerka uważa, że wiele osób ma podejście "osoba znana musi się do tego przyzwyczaić". Możliwe, że kiedyś sama tak sądziła, ale podkreśliła, że depresja staje się coraz większym problemem, a dotyka także najmłodszych: "Jaki jest procent prób samobójczych u dzieci? Co się dzieje z zaburzeniami psychicznymi dzieci? To jest na trzecim miejscu problemów w Polsce". Sama podkreśla, "jestem silną kobietą, ale ile można? [...] Ludzie opiniują mnie, nie znając mnie". Lewandowska chce o tym mówić głośno i stanowczo stwierdza: "Hejt zabija!".

Anna Lewandowska podczas wywiadu skrin youtube.com/@RadioChilliZet

Wyznała, że jedna z jej córek jest bardzo "delikatna, empatyczna, emocjonalna i widzi coraz więcej". Lewandowska ujawniła, że "zadaje pewne pytania, które mnie już przerażają". Żona piłkarza stwierdza, że hejt opanował ludzi wszędzie. Nawet, gdy widzi rodzinny, pozytywny post, w komentarzach obserwuje same negatywne podejście. Uważa, że wynika tu z ludzkiej frustracji i tego, co się dzieje na świecie.

Anna Lewandowska miała trudne dzieciństwo

Anna Lewandowska kiedy była mała, tata postanowił odejść od rodziny i zostawił jej mamę samą. Musieli sobie jakoś radzić finansowo, choć było z tym trudno, gdyż to właśnie mężczyzna zarabiał na ich rodzinę. Po porzuceniu matki z dwójką dzieci, ojciec nigdy nie interesował się ich życiem. Sytuacja była na tyle trudna, że jednej zimy Lewandowska chodziła w dziurawych butach. Kiedy dostała pierwsze stypendium, połowę oddawała matce. Do dziś trenerka nie utrzymuje kontaktu ze swoim ojcem.

Anna Lewandowska Anna Lewandowska udzieliła wywiadu, KAPiF.pl

