Zenek Martyniuk zrobił ukochanej prezent na 35. rocznicę ślubu. "Danusia wystąpi w roli głównej"

Zenon Martyniuk wykorzystał ostatnią trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych, by nagrać dwa teledyski. Klip do utworu "Dziki Zachód" można już oglądać w internecie. Dla fanów przygotował więcej nowości. W produkcji zaplanowanej na luty, w teledysku pojawi się nikt inny jak... jego ukochana żona - Danuta. To prezent z okazji 35. rocznicy ślubu, o czym powiedział w nowym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Liszewski mówi o zarobkach gwiazd disco polo

Danuta Martyniuk wystąpiła w teledysku Zenka. Znamy szczegóły

Zenon Martyniuk nie zwalnia tempa Podczas gdy jego syn przysparza mu wiele nerwów, jego kariera to kawałek życia, na który nie może narzekać. - Drugi teledysk ukaże się w lutym, na moją i Danusi 35. rocznicę ślubu. Piosenka ma tytuł "Będę zawsze tam, gdzie ty". Po raz pierwszy udało mi się namówić żonę do wystąpienia w klipie. Danusia wystąpi w roli głównej. Nakręciliśmy go w Chicago - zdradził król disco polo w rozmowie z "Faktem" i zapowiedział nową płytę. - Czeka mnie sporo pracy w studio. Ostatnia moja płyta "Przekorny los" ukazała się w 2015 r., od tego czasu nazbierałem już sporo piosenek i czas by je wydać na płycie CD. Oczywiście wydam też limitowaną wersję na moich ukochanych płytach winylowych. Będzie to specjalna limitowana edycja z autografem i moimi zdjęciami - dodał Zenek.

Szczegóły ślubu Zenka i Danuty Martyniuków. Jednej rzeczy nie pamiętają

Martyniukowie poznali się w 1987 roku na majówce. Ich znajomość zaczęła się od drobnego kłamstwa, bo oboje przedstawili się sobie fikcyjnymi imionami. Ślub wzięli dwa lata później - 4 lutego 1989 r. Na ich weselu zjawiło się aż 250 gości. Danuta miała wtedy 23 lata, a Zenon 20. - W dniu, w którym braliśmy ślub, była wiosenna aura. Zenek przyjechał po mnie polonezem. Następnie wsiedliśmy w drugiego, weselnego już poloneza i udaliśmy się do kościoła. (...) Pamiętam, że Zenek wystąpił na naszym weselu. Niestety, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, jaki utwór wykonywał - opowiadała Danuta w rozmowie z "Faktem". Dziś ich związek jest dużo spokojniejszy. - Żadne z nas nigdy nie pomyślało o rozwodzie. Problemy trzeba rozwiązywać we dwoje, a nie oddzielać wszystko grubą kreską i szukać szczęścia Bóg wie gdzie. Kiedyś częściej się kłóciliśmy, ale teraz jest naprawdę dobrze. Jesteśmy ze sobą bardzo szczęśliwi - mówił Zenek w "Super Expressie".

Danuta Martyniuk, Zenek Martyniuk Facebook Danuta Martyniuk