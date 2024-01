Trwa kompletowanie uczestników nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W show ma wystąpić m.in. FIlip Chajzer czy Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Możliwe też, że po tym jak z roli jurora zwolniono Andrzeja Grabowskiego, w programie pojawi się inny przedstawiciel serialu "Świat według Kiepskich". Mowa o aktorze wcielającym się w Waldusia, czyli Bartoszu Żukowskim. Sam zainteresowany opowiedział o tym w nowym wywiadzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Hakiel zdradza czy wróci do "Tańca z Gwiazdami"

Bartosz Żukowski o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Kiedyś odrzucał propozycje

Bartosz Żukowski ma szanse wrócić na ekrany Polsatu. Przypomnijmy, że nowe odcinki "Świata według Kiepskich" od dawna nie są produkowane, a powtórki serialu pojawiają się tylko na kanałach tematycznych stacji. Aktor miał szanse w przeszłości zasilić szeregi tanecznego show, ale wtedy nie był na to gotowy. - Wielokrotnie proponowano mi udział zarówno w "Tańcu z Gwiazdami", jak i w innych tego typu przedsięwzięciach, jednak nigdy nawet nie rozpoczynałem negocjacji. Czułem, że to nie dla mnie. Natomiast niedawno przyszły do mnie dwie tego typu propozycje i po raz pierwszy nie odmówiłem od razu. Rozmawiamy o tym, co możemy razem zrobić. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Mam świadomość, że udział w takim show wiąże się z pewnymi obowiązkami i zawsze odbywa się to kosztem życia prywatnego - powiedział Plejadzie i potwierdził, że jest duża szansa, że na wiosnę tym razem pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami".

Trwają negocjacje dotyczące mojego udziału nie tylko w 'Tańcu z Gwiazdami', ale w jeszcze jednym programie. I jeśli dojdzie to do skutku, to myślę, że wszyscy będą bardzo zaskoczeni. Ale w tym momencie więcej zdradzić nie mogę - wyznał aktor.

Bartosz Żukowski na ściance 'Świata według Kiepskich'. Fot. Kapif.pl

Bartosz Żukowski zdradził, co musi się stać, by wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami"

Bartosz Żukowski swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" chciałby zwrócić uwagę na istotne dla niego kwestie. - Od uczestników oczekuje się, że będą pozowali na ściankach i udzielali wywiadów, po to, by wypromować program. Ja tego nigdy nie robiłem. Nie kręci mnie to. Ale, razem z moimi agentami, zaproponowałem, że jeśli uda się wszystko zorganizować tak, by moją obecność w mediach, wykorzystać do zwrócenia uwagi na organizacje, które wspieram - czy to związane z dziećmi, czy ze zwierzętami - jestem gotów zgodzić się na udział w takim programie - dodał w nowym wywiadzie.