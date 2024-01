6 stycznie odbyła się Gala Mistrzów Sportu. Wydarzenie było zwieńczeniem 89. edycji plebiscytu Przeglądu Sportowego. Można było zobaczyć wielu znanych sportowców i sportowczyń. Pojawiły się również popularne osoby z polskiego show-biznesu. Wśród nich można było zauważyć Radosława Majdana. Po zakończeniu kariery w branży sportowej, został sportowym ekspertem i komentatorem. Tym razem odnalazł się jako konferansjer. Niestety, na gali wystąpił bez żony. Małgorzata Rozenek-Majdan śledziła jego występ. W pewnym momencie powiedziała zbyt dużo?

Małgorzata Rozenek-Majdan już wcześniej wiedziała, kto zostanie Sportowcem Roku na Gali Mistrzów Sportu? Wygadała się w sieci

Małgorzata Rozenek-Majdan śledziła Galę Mistrzów Sportu wirtualnie. Na swoim profilu na Instagramie relacjonowała własne odczucia. Nie obyło się bez komplementów w stronę ukochanego. - Oglądam galę Przeglądu Sportowego i jednym z prowadzących jest mój Radosław. Naprawdę świetnie sobie radzi, wygląda bardzo drapieżnie w swojej czerwono-czarnej marynarce - mówiła w mediach społecznościowych.

Celebrytka aktualnie przebywa na Mazurach, gdzie pieczołowicie przygotowuje się do wzięcia udziału w nowym programie. Nie ukrywała, że niebawem kładzie się spać. Około 20:00, na trzy godziny przed ogłoszeniem wyników plebiscytu, Rozenek wygadała się przed obserwatorami i pogratulowała zwyciężczyni. - To jest święto wszystkich sportowców, którzy poświęcają swoje życie, robiąc rzeczy nieosiągalne, a my, ich kibicie, możemy oddać im szacunek i pokazać też nasz zachwyt nad ich pracą. W tym roku po raz kolejny nagrodę Sportowca Roku odbiera Iga Świątek, absolutnie zasłużenie - powiedziała. Być może ze strony Małgorzaty Rozenek były to jedynie pewne przewidywania, biorąc pod uwagę światową popularność Igi Świątek? Nie jest tajemnicą, że Świątek od wielu miesięcy była faworytką do triumfu. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek na Instagramie https://www.instagram.com/stories/m_rozenek/

Ostatnio Małgorzata Rozenek wprawiła internautów w zaskoczenie. Celebrytka postanowiła sprawdzić, jak poradzi sobie z morsowaniem. Na swoim profilu na Instagramie opublikowała zaskakujący filmik. Dodała nagranie, na którym fani mogli zobaczyć, jak wchodzi do lodowatej wody. Obserwatorzy nie kryli szoku. "Życie pełne wrażeń", "OMG. Podziwiam" - czytamy w sekcji komentarzy. Warto podkreślić, że jeszcze niedawno na podobny krok zdecydowała się Doda. Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.