Edward Miszczak od niedawna jest dyrektorem programowym w Polsacie. Wcześniej pełnił tę funkcję w TVN. Dziennikarz pojawił się na Gali Mistrzów Sportu, ale niekoniecznie chciał pozować na ściankach dla fotoreporterów. Nie udało mu się jednak tego uniknąć, gdyż został złapany przez jednego z nich, gdy chciał przemknąć niepostrzeżenie wraz z żoną.

Edward Miszczak chciał uniknąć ścianki

Mija dokładnie rok odkąd Miszczak objął posadę dyrektora programowego w Polsacie. Teraz pojawił się na jednym z najważniejszych wydarzeń dla tej stacji, Gali Mistrzów Sportu. Wręczono na niej nagrody dla najlepszego, polskiego sportowca roku 2023, którym okazała się być liderka światowego rankingu tenisistek, Iga Świątek. Bez wątpienia wielu wypatrywało dziennikarza, by zobaczyć go w towarzystwie młodszej małżonki. Para nie od dzisiaj wzbudza sporo emocji, a pikanterii dodaje fakt, że nie pozują zbyt często w swoim towarzystwie.

Jak się okazało, Miszczak i Anna Cieślak wcale nie chcieli pokazywać się na ściankach, by móc zostać sfotografowanymi przez fotoreporterów. Oboje postanowili tego uniknąć i pominąć ten punkt programu. Para nie uniknęła jednak zdjęć. Jeden z reporterów stanął w odpowiednim miejscu i udało mu się zrobić kilka fotografii sławnemu małżeństwu.

Edward Miszczak poślubił młodszą od siebie aktorkę

Dziennikarz związał się z Anną Cieślak, która jest od niego młodsza o 25 lat. To wywołało niemałe kontrowersje w medialnym świecie. Przez pewien czas ukrywali, że się spotykają, chociaż pojawiały się plotki o ich związku. Para nie jest jednak chętna na upublicznianie szczegółów łączącej ich relacji. Rzadko pokazują się razem, robią to wyłącznie w przypadku większych wydarzeń. Ich ślub był bardzo prywatny, choć zdjęcia z tego wydarzenia wyciekły do sieci.

Żona znanego dziennikarza jest z wykształcenia aktorką i pracuje w zawodzie prawie 20 lat. Na początku grała głównie w teatrach, później przeniosła się na wielkie ekrany. Wystąpiła w kilku większych produkcjach. Nie jest jednak zadowolona, że w przypadku udzielania wywiadów, dziennikarze nie pytają głównie o jej karierę, a przede wszystkim skupiają się na jej małżeństwie. Cieślak rzadko zresztą wypowiada się na temat męża.

Anna Cieślak i Edward Miszczak na premierze filmu 'Zadra'.