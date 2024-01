Tegoroczny sylwester Leona Myszkowskiego nie należał do udanych. Syn Justyny Steczkowskiej zmagał się z problemami zdrowotnymi. Dzień po występie na "Sylwestrze z Dwójką" artysta musiał udać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Jak się okazało, nie trafił na kompetentnych lekarzy. Wcześniej całą sytuację komentowała jego ukochana. W końcu Myszkowski sam zabrał głos za pomocą mediów społecznościowych.

Leon Myszkowski wydał oświadczenie. Opisał mrożące krew w żyłach wydarzenia w szpitalu

Leon Myszkowski udał się do lekarza z powodu problemów ze spuchniętym palcem. Podkreślił, że sytuacja była na tyle poważna, że nie mógł już dłużej czekać. Postanowił wydać specjalne oświadczenie, w których po kolei opisał swoje doświadczenia. Wyznał, że na samym początku próbował stosować maści z apteki. Te jednak nie pomogły. "1 stycznia zostaliśmy skierowani na SOR w Zakopanem, gdzie 'misja zakończyła się niepowodzeniem" - wyznał na Instagramie.

2 stycznia po powrocie do Warszawy, udałem się na konsultację do chirurga, który przepisał mi bardzo mocne antybiotyki. Następnego dnia palec niestety nie przestawał puchnąć. (...) Dostałem pilne skierowanie na SOR (...). Bardzo szybko zaopiekowała się mną już inna pani chirurg. Niestety bez zdjęcia USG nie mogła się podjąć wykonania zabiegu (…). Pojechaliśmy do szpitala i tam po ponad sześciu godzinach nie zostaliśmy przyjęci (...) - tak opisał swój przypadek.

Następnego dnia Leon Myszkowski zrobił USG całej dłoni i dostał się na zabieg. Po przebytym zabiegu artysta był bardzo osłabiony. "Czułem się tragicznie, ale z każdym dniem jest lepiej" - podkreślił na sam koniec. Dodał, że wierzy, że szybko wróci do formy. Odwołał się również do mediów, podkreślając, że jego stan naprawdę był poważny. Myszkowski napisał, że bez szybkiej interwencji mógł nabawić się ogólnoustrojowego zapalenia organizmu. Po więcej zdjęć Leona Myszkowskiego zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Partnerka Leona Myszkowskiego była przerażona. Zabrała głos w sieci

O tym, że Leon Myszkowski miał problemy zdrowotne, informowała jego dziewczyna. Ksenia wyznała w sieci, że przez długi czas szybka pomoc nie była możliwa. Z tego względu para najadła się stresu. "Ostatnie trzy dni życia to jakaś abstrakcja. Jeździmy od jednego chirurga do drugiego i tak w kółko. Wczoraj o 21:00 znów wysłali nas na SOR. Mieliśmy skierowanie od chirurga, że sytuacja jest bardzo pilna. Czekaliśmy przez sześć godzin i oczywiście nikt nas nawet nie obejrzał" - wyznała załamana partnerka artysty w sieci. Dodała, że przez cały 2023 roku nie musiała przeżywać tak trudnej sytuacji.

