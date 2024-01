Agnieszka Woźniak-Starak bez wątpienia zalicza się do tego grona osób ze świata show-biznesu, które nie unikają mówienia o polityce i chętnie angażują się w sprawy społeczne. Tak samo było i tym razem. Gwieździe TVN-u nie przypadł do gustu jeden z najnowszych pomysłów władz Warszawy. Postanowiła dosadnie go skomentować. Poznajcie szczegóły.

Agnieszka Woźniak-Starak zwróciła się do Rafała Trzaskowskiego. Miała ku temu ważny powód

Agnieszka Woźniak-Starak prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi prawie 660 tys. użytkowników. Prezenterka co rusz uchyla rąbka tajemnicy i zdradza, co u niej słychać. Często wypowiada się również o bieżących sprawach. Teraz postanowiła skomentować jeden z pomysłów warszawskiego samorządu.

Prowadzone są konsultacje społeczne, które dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pomysł zakłada likwidację funkcji mieszkalnej warszawskiego osiedla Jazdów. W zamian za to mają tam powstać inne punkty m.in. gastronomiczne. Te plany wywołały spore poruszenie. Agnieszka Woźniak-Starak nie mogła przejść wobec nich obojętnie. Dlatego udostępniła na InstaStories wpis, który dotyczy tego, co się dzieje na osiedlu. Przy okazji postanowiła nawet zaapelować do o prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. "Rafale Trzaskowski, nie róbmy z Jazdowa kolejnych Koszyków [mowa o Hali Koszyki, a więc hali targowej z modnymi knajpami i butikami - red.]. To miejsce jest zbyt wyjątkowe, czy wszystko trzeba monetyzować?" - napisała. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Agnieszka Woźniak-Starak skomentowała niepokojące działania TVP przed debatą wyborczą

Nie jest to pierwszy raz, gdy Agnieszka Woźniak-Starak wypowiada się publicznie na tematy polityczne. Ostatnio zrobiła to m.in. podczas debaty wyborczej, która odbywała się w Telewizji Polskiej przed wyborami parlamentarnymi. Wówczas dziennikarka nie kryła przerażenia działaniami TVP za rządów PiS-u. "Alternatywna rzeczywistość. Przerażające" - napisała na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

