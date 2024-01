Apoloniusz Tajner zasłynął jako trener polskich skoczków narciarskich, w tym wybitnego Adama Małysza - "orła z Wisły". W latach 2006-2022 był prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, a w latach 2017-2023 również wiceprezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jakby tego było mało, w CV może wpisać sobie również, że jest posłem na Sejm X kadencji. Na ściankach pojawia się rzadko, jednak gdy już to robi, to spektakularnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Apoloniusz Tajner skomentował fatalny początek sezonu polskich skoczków. "Prezentują się dużo poniżej swoich możliwości"

Apoloniusz Tajner z partnerką na Gali Mistrzów Sportu. Nie mógł się od niej odkleić

Trener pojawił się z młodszą o 36 lat od siebie wybranką serca Izabelą Podolec, z którą układa sobie życie od ponad dziesięciu lat, na Gali Mistrzów Sportu. Piękna żona przyciągała spojrzenia w długim, czarnym kombinezonie z satyny, z wszytym gorsetem, który podkreślał jej zabójczą figurę. Kobieta postawiła na falowane włosy i naturalny makijaż oraz skromną biżuterię. 70-letni Tajner z kolei ubrał się z kolei w klasyczny granatowy garnitur, pod którym miał białą koszulę i dopasowany kolorystycznie krawat. Wszyscy zwracali uwagę na to, że były sportowiec nie mógł od swojej piękności oderwać wzroku i rąk. Cały czas trzymał ją za biodro, podkreślając, że to właśnie on jest wybrankiem jej serca. Zdjęcia Apoloniusza Tajnera i Izabeli Podolec znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Apoloniusz Tajner dla Izabeli stracił głowę. Oto historia ich miłości

Poseł na Sejm X kadencji z Izabelą jest pięć lat po ślubie. Małżonkowie niedługo po ceremonii przywitali na świecie syna Leopolda. Gdy zakochani się poznali, Apoloniusz Tajner miał 57 lat, Izabela Podolec 21 lat. W programie śniadaniowym TVN-u kobieta wspominała, że nie od razu wiedziała, z kim ma do czynienia. - Wszedł po prostu do mojego przedziału [w pociągu - red.], ale ja nawet [go - red.] nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było" - wspominała. Zanim się jednak poznali, trener polskich skoczków narciarskich związany był z Aleksandrą, którą poznał jeszcze w szkole średniej. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1974 roku, rozwiedli się w 2014 roku. Mają dwoje dzieci: Tomisława (skoczka narciarskiego) i Dominikę (która notabene była żoną piosenkarza Michała Wiśniewskiego). Izabela i miłość odmieniły Tajnera do tego stopnia, że na Gali Mistrzów sportu prezentował wyraźnie odchudzoną sylwetkę.