Dariusz Szpakowski to polski dziennikarz i komentator sportowy, doradca zarządu Telewizji Polskiej do spraw sportowych (od 2023 roku). Swoją karierę rozpoczynał jeszcze w latach 70. Od 1976 za pośrednictwem radia, a później telewizji relacjonuje wydarzenia sportowe, przede wszystkim piłkarskie, w tym igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i Ligę Mistrzów. Gdy zmarł w 1982 roku Jan Ciszewski, Szpakowski stał się najważniejszym i najpopularniejszym komentatorem sportowym w Telewizji Polskiej.

Dariusz Szpakowski pojawił się na Gali Mistrzów Sportu. Uwagę skradła jego żona

Komentator pojawił się na Gali Mistrzów Sportu. Całą uwagę skradła jednak jego piękna żona, aktorka Grażyna Strachota, z którą ma dwie córki: 30-letnią Julię i 25-letnią Gabrielę. Artystka na tę okazję przywdziała piękną, złotą, krótką sukienkę z naszytą złotą halką, tak, by sprawiała wrażenie długiej sukni z okazałym rękawem. Dzięki temu mogliśmy dostrzec jej zabójczo zgrabne nogi. Stylizację dopełniły cieliste szpilki z tzw. czubem i złota kopertówka. Strachota postawiła na naturalne, rozwiane włosy i delikatny makijaż. Gdy stała na czerwonym dywanie z mężem, posyłała fotoreporterom zawadiackie uśmiechy. Więcej zdjęć pary znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Dariusz Szpakowski i jego kariera w TVP

Na antenie TVP wielokrotnie był gospodarzem wielu wydarzeń sportowych. Prowadził też Studio Sport, programy "Sportowa niedziela" i "Sportowa sobota". W połowie lat 90. zaproponowano mu szefostwo redakcji sportowej Canal+ Polska, na co się nie zdecydował. Kilka lat później otrzymał ofertę przejścia do TVN, którą również odrzucił. W sierpniu 2002 roku został przez prezesa TVP Roberta Kwiatkowskiego odsunięty od komentowania.

W sierpniu 2002 roku z gazet dowiedziałem się, że zostałem odsunięty od komentowania. Nikt ze mną w tej sprawie nie rozmawiał, ani pan Basałaj, ani tym bardziej prezes Kwiatkowski. Po prostu: był człowiek - nie ma człowieka. Odsunięto mnie, mimo wyników badania opinii publicznej, według których byłem najpopularniejszym komentatorem sportowym TVP. Nie zaproponowano mi nic w zamian. (...) Przez te półtora roku byłem na gołej pensji wynoszącej 1000 złotych brutto - wspominał wówczas Szpakowski w "Rzeczpospolitej".

Praca Szpakowskiego została ograniczona do pojawiania się raz w tygodniu w porannym programie "Kawa czy herbata?", w 2003 roku przez pięć miesięcy był wydawcą programu "Tylko futbol". W czerwcu 2023 roku zrezygnował z pracy w TVP. Mimo to wciąż był tam zapraszany w roli niezależnego eksperta. W grudniu tego samego roku ponownie związał się umową z publicznym nadawcą. W dniu 22 grudnia 2023 roku ogłoszono, że został on doradcą Telewizji Polskiej do spraw sportowych, a także ma powrócić do komentowania.

