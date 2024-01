6 stycznia Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych opublikowała post, w którym Andrzeja Dudy zwrócił się do uczestników Orszaku Trzech Króli. "Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek, by razem iść do bożonarodzeniowej szopki. Łączymy się z Państwem w radosnym świętowaniu!" - napisano na platformie X (dawniej Twitter). Prezydentowi towarzyszyła żona Agata Duda. Tego dnia pierwsza dama postawiła na bordową garsonkę z ozdobnymi guzikami. Marynarka wykonana była ze błyszczącego materiału. Całość uzupełniały starannie ułożona fryzura i dość wyrazisty makijaż. Zapytaliśmy stylistę fryzur i redaktora modowego Michała Musiała, co sądzi o takim połączeniu. Ekspert nie był dla zbyt łaskawy. Dokładnie wyliczył, co poszło nie tak.

Agata Duda w odświętnej stylizacji. Ekspert skomentował. "Obecnie stawia się na naturalność"

Fryzjer i stylista Michał Musiał wypunktował, co jego zdaniem nie za grało w stylizacji Agaty Dudy. O ile pierwsza dama trafiła z odcieniem koloru, to wybrany materiał nie był najlepszym pomysłem. Na tym jednak nie koniec, bo największym mankamentem okazała się fryzura, która w opinii naszego eksperta wyglądała zbyt sztucznie. Mało tego makijaż też nie był strzałem w dziesiątkę.

Agata Duda postawiła na burgundową garsonkę z połyskiem. O ile kolor jest dobry i w trendzie, to fason okazał się zupełnie nietrafiony. Jest niemodny i dodaje lat. Zdecydowanie lepiej byłoby zestawić marynarkę z szerokimi spodniami w tym samym kolorze. Co do fryzury, niestety wciąż jest źle. Za ciężko, za płasko i za sztywno. Już od kilku sezonów tak wydawać by się mogło idealny wizerunek, nie jest w dobrym guście. Obecnie stawia się na naturalność - przekazał Michał Musiał.

Agata Duda nie trafiła z fryzurą na święta. "Optycznie poszerza twarz"

Z okazji minionych świąt Bożego Narodzenia para prezydencka również zdecydowała się na przekazanie Polakom życzeń. Wówczas Agata Duda postawiła na beżową i stonowaną stylizację. Niestety, w tym przypadku fryzura także nie zagrała. "Optycznie poszerza twarz. Jest zbyt ciężko. Po raz kolejny widzimy tutaj przysłowiowy hełm na głowie. Brakuje powiewu świeżości i nowoczesności. Świątecznej stylizacji pierwszej damy z pewnością nie można zaliczyć do udanych" - powiedział Michał Musiał. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.