Gala Mistrzów Sportu to jedno z najważniejszych wydarzeń tego typu w Polsce. Pojawiają się na nim najbardziej znani i cenieni sportowcy w naszym kraju. Jest to plebiscyt mający na celu wyłonienie najlepszego sportowca danego roku kalendarzowego w Polsce, wymyślony i organizowany przez redakcję dziennika "Przeglądu Sportowego" (dziś Przeglądu Sportowego Onet). Później do organizatorów dołączyły Telewizja Polsat (w latach 1998-2000 i od 2017) i Telewizja Polska (w latach 2001-2017). W plebiscycie wyłanianych jest dziesięcioro najlepszych polskich zawodników (pod uwagę brane są kobiety i mężczyźni we wszystkich dyscyplinach, a niekwestionowanym królem gali jest Robert Lewandowski, który w pierwszej dziesiątce znajduje się nieprzerwanie od 2011 roku), z których jeden zostaje uznany za sportowca roku. Rekordzistką w liczbie zwycięstw jest Justyna Kowalczyk, która wygrała plebiscyt pięć razy (2009-2013).

Stylizacje na Gali. Radek Majdan niczym czerwony gepard

Wiadomo, że jak na dużą galę przystało, każdy ze sportowców (którzy na co dzień zapewne śmigają w dresach lub innych sportowych ubraniach), chce się prezentować nienagannie. I tutaj duże wyróżnienie powinien dostać Radosław Majdan, który nie dość, że zawsze potrafi wyglądać świetnie, to w dodatku bawi się modą. Udowodnił to po raz kolejny, gdy założył na Galę Mistrzów Sportu czerwoną, dopasowaną marynarkę w drobne czarne cętki. Do tego biała koszula i czarne garniturowe spodnie. Klasa!

Gala Mistrzów Sportu. Majdan jak czerwony gepard, Radwańska zaszalała z wycięciem, Jędrzejczak skromnie Radosław Majdan na Gali Mistrzów sportu fot. kapif

Agnieszka Kobus-Zawojska w zaawansowanej ciąży. Wyglądała kwitnąco!

Kolejną osobą, która pojawiła się na Gali Mistrzów Sportu, jest wioślarka, multimedalistka i przyszła mama - Agnieszka Kobus-Zawojska. Na tę okazję sportsmenka przywdziała długą, czarną, błyszczącą suknię na jedno ramię, do której dobrała czarne szpilki na pasku i czarną minitorebkę w stylu vintage. Całość dopełniał delikatny makijaż i staranna fryzura. Mąż olimpijki Maciej Zawojski, również utalentowany wioślarz, wybrał elegancki czarny garnitur i z dumą podkreślał dłonią brzuch ciążowy żony. A więcej zdjęć z gali znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Gala Mistrzów Sportu. Majdan jak czerwony gepard, Radwańska zaszalała z wycięciem, Jędrzejczak skromnie Agnieszka Kobus-Zawojska i Maciej Zawojski na Gali Mistrzów Sportu fot. kapif