Maciej Orłoś, choć karierę zaczynał od gry w teatrze, a z wykształcenia jest aktorem, szybko zrozumiał, że tak naprawdę interesuje go dziennikarstwo. Na realizację marzeń nie musiał długo czekać, ponieważ szybko dostrzeżono jego talent i zatrudniono w Telewizji Polskiej, gdzie przez kolejne 25 lat prowadził "Teleexpress". Niestety, wszystko zmieniło się, gdy władzę w Polsce objął PiS. W 2016 roku dziennikarz odszedł z TVP i zajmował się innymi rzeczami - przede wszystkim rozwinął swoją działalność w internecie. Dla przykładu - tworzy podcast o sprawach sercowych wraz ze swoją partnerką, dziennikarką Pauliną Koziejowską, który wciąż plasuje się bardzo wysoko w kategorii polskich podcastów.

REKLAMA

Zobacz wideo Koziejowska o Orłosiu. Mówi o TVP

Maciej Orłoś wrócił do "Teleexpressu". Oto wyniki oglądalności

Po zmianach w 2016 roku mówił, że "nie chciał firmować swoją twarzą telewizji, która manipuluje widzami, łamie zasady etyki dziennikarskiej, a dziennikarzom kręgosłupy". Pytany czy kiedyś wróci do telewizji, nie udzielał jednoznacznej odpowiedzi. Gdy jednak 15 października 2023 roku ówczesna opozycja wygrała wybory, niemal od razu zaczęto plotkować, że to właśnie Orłoś szybko wróci do Telewizji Polskiej. Tak też się stało, ku uciesze wielu telewidzów. Nowe wydanie z jego udziałem zostało wyemitowane 4 stycznia o godzinie 17:00.

Witam po krótkiej, 7,5-rocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć. Jak śpiewał Zbigniew Wodecki: lubię wracać tam, gdzie byłem. "Teleexpress" wjeżdża na odnowione tory, będzie jechał szybko, dynamicznie, lekko, punktualnie i rzetelnie — zapowiedział podczas pierwszego odcinka Orłoś.

Jak podaje "Press", pierwsze wydanie reaktywowanego "Teleexpressu" śledziło średnio ok. 2,2 mln widzów (1,8 mln w TVP 1 oraz 342 tys. w TVP Info i 41 tys. w TVP Polonia), co choć jest niezłym wynikiem, to zdecydowanie niższym niż wyniki sprzed roku. Wtedy program oglądało 300 tys. osób więcej. Mówimy o sytuacji w porównaniu do średniej oglądalności "Teleexpressu" z listopada ub. r. Przed zmianą władz w telewizji publicznej "Teleexpress" w TVP1 i TVP Info mógł liczyć średnio na 2,5 mln widzów. Warto w tum miejscu porównać debiut Macieja Orłosia w nowym "Teleexpressie" z debiutem Danuty Holeckiej w TV Republika. Byłą szefową "Wiadomości" w programie "Dzisiaj", jak podają Wirtualne Media, obejrzało średnio 536 tysięcy osób.

Fani są zachwyceni. Nie mogą przejść obok powrotu Macieja Orłosia do TVP obojętnie

Te wyniki wydają się zaskakiwać szczególnie ze względu na fakt, co dzieje się w komentarzach w mediach społecznościowych Orłosia. Dziennikarz przed pierwszym po latach wejściem na wizję opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze studia "Teleexpressu". Pod fotografią momentalnie pojawiła się lawina komentarzy zachwyconych fanów. Więcej zdjęć Macieja Orłosia znajdziecie w naszej galerii na górze strony. "Nareszcie. Nie zawsze warto czekać aż dziesięć lat na powrót tam, gdzie się lubi wracać. Pamiętam, jak w 2013 puścili w tym programie materiał regionalnej telewizji o mojej twórczości, a ja żałowałem, że nie trafiło na dzień z Orłosiem", "To się nazywa wielki powrót", "Po raz pierwszy od lat oglądam «Teleexpress»", "Z przyjemnością po latach wróciłam do tego programu"- pisali.