Małgorzata Rozenek-Majdan pewnym krokiem weszła w nowy rok. Celebrytka spędziła sylwestra w Dubaju, gdzie wybrała się razem z Radosławem Majdanem oraz trójką dzieci: Tadeuszem, Stanisławem i Henrykiem. Na miejscu rodzina spędzała czas w towarzystwie Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia i ich syna Milana. Jeśli myślicie, że korzystali z uroków i wygrzewali się na słońcu, to jesteście w błędzie. Bowiem Małgorzata Rozenek-Majdan wyciskała z siebie siódme poty i intensywnie ćwiczyła pod czujnym okiem triathlonisty. Na tym jednak nie poprzestała. Tuż po powrocie wyznaczyła sobie kolejny cel i zabrała się za morsowanie. Czyżby zapatrzyła się na Dodę, która jakiś czas temu relacjonowała swoje poczynania?

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek przeżyła chwile grozy na lotnisku. Pomógł jej syn

Małgorzata Rozenek-Majdan rozkręciła się i poszła morsować. "Miłe złego początki..."

Małgorzata Rozenek-Majdan prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania obserwuje półtora miliona użytkowników. Celebrytka co rusz raczy ich nowymi treściami i chętnie uchyla rąbka tajemnicy zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Ostatnio często zamieszczała nagrania z treningów. W tym przypadku poszła jednak w nieco inną stronę. Wygląda na to, że prezenterka postanowiła sprawdzić, jak poradzi sobie z morsowaniem. Dodała nagranie, na którym możemy zobaczyć, jak ubrana w kostium kąpielowy, czapkę i rękawiczki pewnym krokiem wchodzi do lodowatej wody. "Miłe złego początki..." - napisała ironicznie. Opublikowane nagranie nie przeszło bez echa. Pod tymże niemalże od razu pojawiła się masa reakcji, a internauci nie kryli zaskoczenia i w mig ruszyli do komentowania. "Życie pełne wrażeń", "Brawo!", "OMG. Podziwiam" - pisali w sekcji z komentarzami. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Doda też morsowała. Wybrała nietypową stylizację

Przypominamy, że jeszcze jakiś czas temu, to Doda zaskoczyła fanów swoją pasją. Wówczas piosenkarka udostępniła serię zdjęć i filmów, w których pokazała, jak morsuje. Przy okazji uśmiech nie schodził jej z twarzy. Rabczewska była przy tym cała uradowana i pełna pozytywnej energii. Wyglądało na to, że lodowata woda rzeczywiście bardzo dobrze na nią wpłynęła. Uwagę zwrócił również jej strój. Wokalistka postawiła na jednoczęściowy kostium w kolorze wyrazistego różu. Do tego dobrała wysokie kozaki, o tej samej barwie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.