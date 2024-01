Natalia Kukulska jest mamą trójki dzieci: Jana, Anny i Laury. Nie da się ukryć, że ma świetny kontakt ze swoimi pociechami. Piosenkarka nierzadko chwali się chwilami spędzonymi z bliskimi. Wielokrotnie wypowiadała się również na temat macierzyństwa. "Starałam się więc być matką taką, której można powiedzieć o wszystkim. Ciepłą, ale i wskazującą różne drogi, jak to ciepło domowe rozpalać. Bycie razem, wspólne posiłki (...)" - mówiła w wywiadzie z "Vivą!" . Często publikuje również zdjęcia swojego potomstwa na profilu na Instagramie. Ostatnio pochwaliła się uroczymi ujęciami młodszej córki.

Zobacz wideo Kukulska z dumą opowiedziała o dzieciach. Czeka ją rozłąka z córką?

Natalia Kukulska pokazała urocze zdjęcie młodszej córki

Niedawno córka Natalii Kukulskiej obchodziła siódme urodziny. Piosenkarka zadedykowała post Laurze, w którym pokusiła się o wstawienie kilku starszych fotografii. Nie zabrakło uroczych ujęć. Okazało się również, że swój wyjątkowy dzień dziewczynka nie spędzała w pełni zdrowa. "Kocham to zdjęcie małej Laurki, która zapozowała w swoim "perfekcyjnym" makijażu. To było przed chwilą, a wczoraj skończyła siedem lat. Serio? Urodziny lekko połamane (noga w ortezie), ale za to w Londynie razem z siostrą, która przecież dopiero co była w jej wieku. Dlatego celebrujemy ile wlezie, a łazimy gdzie się da" - napisała Kukulska w sieci. Fani byli zachwyceni. "Sto lat Laurko! Śliczna z ciebie panienka", "Jaka słodka, wszystkiego najlepszego!" - czytamy. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

Natalia Kukulska spędziła sylwestra w towarzystwie starszej córki. Fani byli zachwyceni

Natalia Kukulska miała wyjątkowe plany na sylwestra. W 2024 rok wstąpiła wraz ze swoją córką. "Czymże byłaby noc sylwestrowa gdyby nie kobiety bliskie mojemu sercu? Takie tam garderobiane przytu…laski" - napisała w mediach społecznościowych pod wspólnym zdjęciem. Panie wybrały specjalne kreacje na tę okazję. Fani stwierdzili, że mama i córka są do siebie bardzo podobne. W sekcji komentarzy aż roiło się od miłych słów. "Piękna stylizacja. Mega fryzura, bardzo ci do twarzy", "I to wspaniałe kobietki! To był wspaniały sylwester", "Wysyp piękna, elegancji i gracji. Patrzenie powoduje euforię" - czytamy pod fotografią. Więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Natalia Kukulska szczerze o ratowaniu małżeństwa. Razem z mężem korzystała z pomocy terapeuty