Marzena Rogalska prowadziła w TVP wiele programów. Między innymi "Kocham cię, Polsko" oraz "Pytanie na śniadanie", w którym to tworzyła duet z Tomaszem Kammelem. Później prezenter występował w śniadaniówce u boku Izabelli Krzan, która zwłaszcza na początku kariery w programie była porównywana do Rogalskiej. Dziennikarka postanowiła ostatnio rozwiać wszelkie wątpliwości co do swojego powrotu do poprzedniego miejsca pracy.

Marzena Rogalska znów w "Pytaniu na śniadanie"? Wszystko jasne

"Podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 r. był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej" - pisała na Instagramie dziennikarka, kiedy żegnała się z publicznym nadawcą. Przed oficjalnym komunikatem o swoich zamiarach wspomniała koledze po fachu, ale nie doczekała się żadnej reakcji. - Podczas "Pytania na śniadanie" trzykrotnie powiedziałam do Tomka Kammela: "Być może to jest ostatni program, który prowadzimy razem" - wspomniała Rogalska w rozmowie z Onetem. Obecnie dziennikarka spełnia się w konkurencyjnej stacji, ale część fanów odczuwa jej brak w śniadaniówce. Można to zauważyć w pytaniach na Instagramie. "Pani Marzenko, szczęśliwości w nowym roku. A może wróci pani teraz do TVP, do "Pytania na śniadanie"? Bez pani to nie to" - napisał internauta, liczący na to, że po tym, jak nowy rząd rozpoczął zmiany w mediach publicznych, Rogalska wróci do dawnego pracodawcy. Ta postanowiła dosadnie odpowiedzieć na to pytanie.

Codziennie słyszę to pytanie, ale dobrze mi bardzo w TVN Style - oznajmiła.

Tomasz Kammel tęskni za Rogalską?

Prowadzący dobrze czuje się w towarzystwie Izabelli Krzan, z którą pracuje nie tylko w śniadaniówce, ale i przy prowadzeniu imprez TVP. Ten duet widzieliśmy ostatnio, chociażby podczas "Sylwestra z Dwójką" w Zakopanem. W rozmowie z Gazetą.pl pochwalił Krzan i jednocześnie zabrał głos w sprawie Marzeny Roglaskiej. - Moją genialną partnerką i absolutnym odkryciem jest Iza Krzan. I niech to już tak zostanie. Natomiast Marzenie ja od zawsze życzę jak najlepiej, żeby się jej programy oglądały, żeby się realizowała, bo jest zdolną, fajną kobietą - wyznał Kammel. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.

