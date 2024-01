Joanna Racewicz aktywnie prowadzi swój profil na Instagramie. Informuje fanów nie tylko o tym, co słychać w jej życiu zawodowym, ale pozwala sobie również na odrobinę prywaty, pokazując syna czy fragmenty swojego domu. Pełno w nim pamiątek i jakościowych dodatków, co zobaczycie poniżej.

Joanna Racewicz i jej dom. Biel na każdym kroku

Cztery ściany znanej dziennikarki to miejsce przyjazne ludziom i zwierzętom. Racewicz lubi pokazywać jak odpoczywa w towarzystwie czworonoga na tle jasnego, przestronnego salonu połączonego z jadalnią. Wszystko zostało utrzymane w bieli, włącznie z szafkami czy dużą, narożną kanapą. W tle widzimy natomiast szare zasłony i kolorowy obraz, na którym widać dziennikarkę. Uwagę zwraca ponadto jasna podłoga pasująca do mebli, dodatków oraz ścian, które Racewicz samodzielnie pomalowała. Ten fakt dumnie ogłosiła w jednym z postów. "Od teraz żadna ekipa świata mi nie wmówi, że na malowanie potrzeba dwóch tygodni i tony materiałów. Nie święci garnki lepią. Praca niełatwa, szczególnie małym wałkiem, ale uznałam, że ten 'leży' mi najlepiej, a do tego jest super dokładny" - oznajmiła pod zdjęciem, na którym widzimy fragment korytarza oraz duże lustro, w którym odbija się część wypoczynkowa. Możemy dostrzec na tej przestrzeni wiszący fotel, w którym dziennikarka zapewne się relaksuje.

Joanna Racewicz nie wyobraża sobie wnętrza bez pamiątek

Dziennikarka ma w salonie oczywiście wiele książek, albumów, zdjęć i innych pamiątek. Uwagę zwraca na siebie przede wszystkim zabytkowy zegar mieszczący się na ciemnej szafce. Podłoga w tej części domu nie jest jasna, a brązowa. W tej przestrzeni Racewicz uwielbia spędzać czas, ale przy dobrych warunkach pogodowych odpoczywa również na tarasie. Dziennikarka ma do dyspozycji uroczy ogród z szarym, drewnianym parkietem i pasującymi do niego doniczkami. Przestrzeń została estetycznie zaaranżowana, podobnie jak cały dom Joanny Racewicz. Po więcej kadrów zapraszamy do galerii na górze strony.

