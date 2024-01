Anna Lewandowska nie ukrywa, że sport to jej całe życie. Podobnie kwestia aktywności fizycznej wygląda u jej męża Roberta Lewandowskiego, który gra w hiszpańskim klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Polski. Jego żona wspiera ukochanego w rozwijaniu kariery - jest chociażby obecna na meczach, co możemy zauważyć w mediach społecznościowych. Wspiera go także w przygotowywaniu dietetycznych posiłków. Lewandowska jako naczelna WAGs miała okazję poznać ponadto wielu cenionych piłkarzy. Wątek innych sportowców niż Robert Lewandowski został poruszony w ostatnim wywiadzie. Jesteście ciekawi, co na ten temat powiedziała znana trenerka?

Anna Lewandowska nie wiedziała na początku, co powiedzieć. Szybko uratowała sytuację

Lewa ma dobry kontakt z partnerkami znanych sportowców. Tu przeczytacie chociażby o jej spotkaniu z Georginą Rodriguez. Pozytywne stosunki ma ponadto z Victorią Beckham. Pewien czas temu Lewa pokazywała nawet na Instagramie, że została mile zaskoczona przez brytyjską projektantkę. Otrzymała od niej bowiem kosmetyki, okulary oraz suknię. Victoria Beckham ma z Lewą kilka wspólnych cech. Uwielbia modę i jest żoną znanego piłkarza, którego temat został poruszony w rozmowie Lewandowskiej z Radiem Chillizet. "David Beckham czy Gerard Pique?" - zapytał dziennikarz. Zaskoczona trenerka na początku powiedziała "pomidor", a następnie zmieniła odpowiedź na "Robert Lewandowski". Jej mąż zatem na pewno się ucieszył.

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska na premierze KAPIF.pl

Anna Lewandowska poznała swojego przyszłego męża na stołówce

Podczas premiery dokumentu "Lewandowski Nieznany" zapytaliśmy się znanej trenerki o to, w jakich okolicznościach po raz pierwszy spotkała Roberta Lewandowskiego. - Poznałam go 14 lat temu, miesiąc przed rozpoczęciem studiów, na wyjeździe zapoznawczym. Mieliśmy spotkanie integracyjne. Weszłam na stołówkę, a on przedstawił mi się jako Andrzej - wyznała nam. Miłość tej dwójki kwitnie po dziś dzień. Para mieszka w Hiszpanii razem z córkami Klarą i Laurą, które wspaniale się rozwijają. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii na górze strony.