Konflikt między Caroline Derpieński, a Anetą Glam narasta. Bohaterka "Żon Miami" oraz celebrytka ciągle sobie docinają, nie szczędząc przykrych słów w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie Aneta Glam stwierdziła, że chce obnażyć "karierę" celebrytki, która jej zdaniem oszukała wszystkich. Z kolei Caroline nazwała ją "babcią polskiego pochodzenia" i wytknęła jej zazdrość. Panie naprzemiennie obrzucają się błotem w sieci. Tym razem "dollarsowa królowa" postanowiła uderzyć w wygląd "żony Miami". Nie obyło się bez oszczerstw na Instagramie.

Zobacz wideo Czy Karolina Pisarek założyłaby coś z kolekcji Caroline Derpienski? Odpowiedziała szczerze

Caroline Derpieński wyśmiała Anetę Glam. Tym razem poszło o zdjęcie na Instagramie

Ostatnio Caroline Derpieński kolejny raz zaatakowała Anetę Glam. Tym razem celebrytka otwarcie zakpiła z wyglądu "żony Miami". 50-latka ostatnio promowała program "Królowa przetrwania". Pochwaliła się jednym z kadrów produkcji w mediach społecznościowych. Zachęciła fanów do obejrzenia show. Na jednym z ujęć zaprezentowała się na tle dżungli w sportowym stroju. Nie spodobało się to Derpieński, która wyśmiała jej wygląd. Wytknęła jej również brak retuszu. Całość skomentowała w wyjątkowo złośliwy sposób. "Coś ty wstawiła (...) Jak ja śmiałam powiększyć jej zdjęcie, przecież to najpiękniejsza Polka - w taki sposób kpiła z koleżanki z branży. Na tym się nie skończyło.

I tak to jest, jak zapomni się wyretuszować zdjęcia raz. Taka moja rada, zawsze pamiętaj w takiej sytuacji nakłada się filtry na twarz. (...) A tak to żeś zapomniała i teraz masz. (...) Więc po co takie coś wstawiać? Ale z drugiej strony, nawet gdybyś nie wstawiła, to i tak ludzie mają full HD na telewizorach ten programik, gdzie właśnie tak wyglądasz. (...) Więc w sumie to już nie ma różnicy, czy to wstawiłaś czy nie, bo i tak ludzie to widzą - relacjonowała Caroline Derpieński nie szczędząc przy tym gorzkich słów.

Na odpowiedź Anety Glam nie trzeba było długo czekać. "Żona MIami" podkreśliła, że nie planuje brać słów Derpieński do serca. Wyznała, że dobrze czuje się w swoim ciele i podoba jej się to, jak wygląda. Podkreśliła, że nie planuje nic zmieniać. - Cenię się za odwagę, właśnie po to tam pojechałam, żeby pokazać, na czym polega moja prawdziwa siła, że nie na wyglądzie. (...) Zawsze się szczycę tym, że mam 50 lat. (...) Żyłam tam nie tylko bez makijażu, ale również bez żadnej godności, toalety, prysznica. (...) Ja uważam, że tu wyglądam nieźle, jak na takie warunki. Ja bym chciała zobaczyć 20-latki, które tam pojechałyby, nie wytrzymałyby 24 godzin - podkreśliła Aneta Glam. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii.

Caroline Derpieński i Aneta Glam spotkały się na tej samej imprezie. Nie było miło

Caroline Derpieński spędziła sylwestra w Mimami. Jak się okazało, na tej samej imprezie bawiła się również Aneta Glam. Celebrytka była przekonana, że to celowe działanie. - Znalazła mnie i dopadła, stalkerka. Nawet w sylwestra nie mogę spokojnie wypić przy barze, bo ona mnie śledziła, znalazła i dopadła. Potem zleciały się wszystkie koleżanki babci i zaczęły nas gnębić - relacjonowała Derpieński w sieci. Koniec końców, infleuncerka opuściła restaurację. Dodała, że obecność "żony Miami" kompletnie zepsuła jej zabawę. Chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat? Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Królowa przetrwania". Linkiewicz do Glam: "Jesteś starą, głupią rurą". Ta zażądała końca zdjęć

